ИСД заявляет, что теряет контроль не только над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", но и над ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ОАО "Экоэнергия", которые в целом являются значительной частью бизнеса этой группы.
По данным корпорации "Индустриальный союз Донбасса", Алчевский металлургический комбинат не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 55,7 миллиона валютной выручки.
Как сообщили работники металлургического комбината, пока работа остановлена на 10 дней. При этом они отмечают, что если поставки сырья не возобновляться в течение этого времени, то объект придется консервировать на более длительный период.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".