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    Алчевский металлургический комбинат

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Алчевский металлургический комбинат
    Алчевский меткомбинат возобновил работу - ЛНР
    13:04 18.12.2017
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    Алчевский металлургический комбинат не работал с февраля 2017 года, когда он был остановлен из-за экономической блокады Донбасса.
    Алчевский металлургический комбинат
    ИСД теряет контроль над "Алчевским металлургическим комбинатом"
    03:46 30.11.2017
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    ИСД заявляет, что теряет контроль не только над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", но и над ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ОАО "Экоэнергия", которые в целом являются значительной частью бизнеса этой группы.
    Алчевский металлургический комбинат
    Блокада в Донбассе: Алчевский меткомбинат несет колоссальные убытки
    00:22 08.03.2017
    2459Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По данным корпорации "Индустриальный союз Донбасса", Алчевский металлургический комбинат не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 55,7 миллиона валютной выручки.
    Блокирование ж/д переезда. Архивное фото
    Алчевский меткомбинат остановил работу из-за блокады в Донбассе
    03:53 15.02.2017
    1499Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как сообщили работники металлургического комбината, пока работа остановлена на 10 дней. При этом они отмечают, что если поставки сырья не возобновляться в течение этого времени, то объект придется консервировать на более длительный период.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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