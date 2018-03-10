На станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. В настоящее время идут восстановительные работы, в которых принимают участие свыше 140 сотрудников оперативных служб.
В МЧС РФ сообщили, что работа карьера "Восточный" приостановлена из-за обвала горной массы, обрушилось порядка 50-70 тысяч кубометров горной массы. Диспетчерская служба вовремя заметила трещину и приостановила движение в карьере.
В городе также будут переименованы более 80 улиц. Бахмут был переименован в Артемовск в 1924 году по псевдониму "Артем" советского партийного и государственного деятеля Федора Сергеева, который был близким другом Иосифа Сталина.
Пассажирский микроавтобус "Газель" упал в пропасть в Веденском районе Чечни вечером во вторник. Микроавтобус направлялся из дагестанского города Хасавюрта через территорию Чечни в приграничный район Дагестана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".