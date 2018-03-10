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    Красноярский край

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Вагон с кголем. Архивное фото
    В Красноярском крае сошли с рельсов вагоны с углем
    05:49 04.10.2017
    91
    На станции Ачинск-1 Красноярской железной дороги произошел сход четырех вагонов с углем грузового поезда. В настоящее время идут восстановительные работы, в которых принимают участие свыше 140 сотрудников оперативных служб.
    Масштабные пожары в Красноярском крае
    В результате пожаров в Красноярском крае сгорело 130 домов
    06:17 25.05.2017
    210
    МЧС РФ ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.
    Спасатели МЧС РФ
    В РФ обрушился золотодобывающий рудник, десятки человек заблокированы
    12:40 23.05.2016
    459
    В МЧС РФ сообщили, что работа карьера "Восточный" приостановлена из-за обвала горной массы, обрушилось порядка 50-70 тысяч кубометров горной массы. Диспетчерская служба вовремя заметила трещину и приостановила движение в карьере.
    Обрушение моста в Красноярском крае
    Последствия крушения моста в Красноярском крае РФ 
    14:07 14.03.2016
    717
    Пролет моста обрушился в понедельник днем во время ремонтных работ, которые ведутся предположительно в течение полутора лет. Шесть человек пострадали.
    Российские полицейские на месте происшествия. Архивное фото
    Житель Красноярского края застрелил 2-летнего сына, а потом покончил с собой
    05:45 01.02.2016
    986
    Как сообщает источник в правоохранительных органах, предварительная версия убийства - разлад в семье. По некоторым данным, жена собиралась подавать на развод.
    Авиационное шоу, посвященное 95-летию лётно-испытательного центра минобороны
    МиГ-31 потерпел крушение при учебном полете в России
    16:36 25.01.2016
    465
    Самолет упал во время учебно-тренировочного полета в Красноярском крае. Экипаж Миг-31 катапультировался и после приземления вышел на связь.
    Место падения Ми-8 в Красноярске
    Число жертв крушения Ми-8 под Игаркой выросло до 12
    05:14 01.12.2015
    103
    Вертолет Ми-8 авиакомпании "Турухан" потерпел крушение в четверг под Игаркой в Красноярском крае, 11 человек погибли, в больнице оставались 14 пострадавших, из них восемь в реанимации.
    Место падения Ми-8 в Красноярске
    Число жертв крушения Ми-8 под Игаркой выросло до 11
    05:59 30.11.2015
    112
    На прошлой неделе вертолет Ми-8 авиакомпании "Турухан" потерпел крушение под Игаркой в Красноярском крае. СК РФ рассматривает несколько версий авиакатастрофы.
    Место падения Ми-8 в Красноярске
    Место падения Ми-8 в Красноярске (18+) 
    15:16 26.11.2015
    311
    Десять из 15 госпитализированных после крушения вертолета Ми-8 на севере Красноярского края находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
    В Красноярском крае потерпел крушение пассажирский Ми-8
    На месте крушения пассажирского Ми-8 в Красноярском крае РФ 
    12:20 26.11.2015
    139
    В четверг днем вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Туруханском районе Красноярского края, на борту, по предварительным данным, находились 25 человек. Возбуждено уголовное дело.
    Вертолет
    В России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, погибли 12 человек
    08:24 26.11.2015
    357
    По предварительным данным, два человека погибли при катастрофе вертолета в Красноярском крае. В настоящее время на поиски Ми-8 вылетело другое судно авиакомпании.
    Блокпост в Артемовске
    В Артемовске из-за пожара погиб 4-летний ребенок
    14:28 02.11.2015
    120
    В дежурную часть поступило сообщение от диспетчера ГСЧС в том, что в одной из квартир города произошло возгорание, в результате которого скончался ребенок 2011 года рождения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Под Артемовском школьный автобус столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие
    10:43 25.09.2015
    832
    В результате аварии, которая произошла утром в пятницу в Соледаре, пострадали шесть человек. Среди детей, которые находились в момент ДТП в школьном автобусе, пострадавших нет.
    Артемовск
    Городу Артемовску в Донецкой области вернули историческое название - Бахмут
    15:55 23.09.2015
    1123На металлолом. Украина против советских памятников.
    В городе также будут переименованы более 80 улиц. Бахмут был переименован в Артемовск в 1924 году по псевдониму "Артем" советского партийного и государственного деятеля Федора Сергеева, который был близким другом Иосифа Сталина.
    Блокпост в Артемовске
    Блокпост в Артемовске 
    05:15 19.09.2015
    819Немирное перемирие на Донбассе.
    Ситуацию с проездом мирного населения через блокпосты отслеживает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Пресс-служба миссии сообщает о сотнях машин ежедневно.
    М. И. Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения. Художник А. Шепелюк
    День Бородинского сражения. Справка
    03:23 08.09.2015
    202
    Бородинское сражение - генеральное сражение Отечественной войны 1812 года. Во французской историографии и мемуаристике сражение называется Битвой на Москве-реке (Bataille de la Moskova).
    Граната РГД–5. Архивное фото
    Боевая гранта взорвалась в одной из квартир Артемовска - МВД
    02:58 06.09.2015
    586Криминализация украинского общества.
    Осколочные ранения разной степени тяжести получили муж и жена, 1965 и 1964 годов рождения, а также брат женщины 1971 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Украины в Донецкой области.
    Скорая помощь в РФ. Архивное фото
    Рейсовый автобус перевернулся под Красноярском, пострадали 13 человек
    05:28 29.08.2015
    86
    Авария произошла в районе поселка Зеледеево Емельяновского района Красноярского края. На месте происшествия работают оперативно-следственная группа МВД и спасатели.
    В Красноярске стрела автокрана во время выполнения монтажных работ задела высоковольтные провода
    В Красноярске стрела автокрана задела ЛЭП, есть жертвы 
    12:18 31.07.2015
    171
    Стрела строительного крана зацепила линии высоковольтных проводов в российском Красноярске. В результате инцидента водитель автокрана погиб. Подробнее смотрите в видео.
    На месте ДТП Красноярском крае
    В Чечне, Дагестане и Красноярском крае объявлен траур по погибшим в ДТП
    01:19 23.07.2015
    383
    Пассажирский микроавтобус "Газель" упал в пропасть в Веденском районе Чечни вечером во вторник. Микроавтобус направлялся из дагестанского города Хасавюрта через территорию Чечни в приграничный район Дагестана.
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