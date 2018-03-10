Согласно информации, точность попадания бомбы составляет плюс-минус два метра независимо от погодных условий и времени года. Это позволяет точно уничтожать объекты боевиков и исключать потери среди мирного населения.
ЦРУ и Пентагон пытаются уговорить Госдеп не выдавать Роскосмосу разрешение на строительство на территории США нескольких измерительных станций системы ГЛОНАСС из-за опасений, что они могут быть использованы в военных целях.
В настоящее время в состав орбитальной группировки "Глонасс" входят 29 космических аппаратов, из которых 23 спутника "Глонасс-М" используются по целевому назначению, и 2 спутника временно выведены на техническое обслуживание.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".