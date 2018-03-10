наверх
10.03.201804:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ГЛОНАСС (система навигации)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ракета Союз-2.1б вывела спутник Глонасс-М на расчетную орбиту. Видео
    Ракета "Союз-2.1б" вывела спутник "Глонасс-М" на расчетную орбиту 
    05:26 30.05.2016
    295
    Запущенный в воскресенье на ракете-носителе "Союз-2.1б" навигационный спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
    Старт ракеты-носителя Союз. Архивное фото
    Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка
    02:59 07.02.2016
    151
    Общее руководство пуском осуществлял главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. По данным Минобороны, все предстартовые операции и сам старт "Союза-2.1б" прошли штатно.
    Ситуация в Сирии
    РФ использует против ИГ в Сирии корректируемую через ГЛОНАСС авиабомбу - ВКС
    15:09 03.10.2015
    938Сирия: военное противостояние.
    Согласно информации, точность попадания бомбы составляет плюс-минус два метра независимо от погодных условий и времени года. Это позволяет точно уничтожать объекты боевиков и исключать потери среди мирного населения.
    Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
    Система ГЛОНАСС по точности приблизилась к GPS, заявил Рогозин
    09:39 06.06.2014
    81
    Точность системы ГЛОНАСС приблизилась к американской GPS, к 2020 году планируется довести её с сегодняшних 2,8 метра до 0,6 метра, сказал в пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    Космические аппараты системы ГЛОНАСС
    Роскосмос решает, где в Крыму разместить станцию ГЛОНАСС
    17:03 24.04.2014
    30Присоединение Крыма к РФ
    Вопрос о возможном месте расположения будущей станции ГЛОНАСС в Крыму пока не решен, он находится на этапе обсуждения, заявил глава Роскосмоса Олег Остапенко.
    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
    Станцию ГЛОНАСС создадут в Крыму в 2014 году, заявил Рогозин
    20:14 10.04.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Станцию глобальной навигационной системы ГЛОНАСС создадут в Крыму уже в 2014 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    ГЛОНАСС. Архивное фото
    ЦРУ и Пентагон против строительства станций ГЛОНАСС в США
    11:42 17.11.2013
    12
    ЦРУ и Пентагон пытаются уговорить Госдеп не выдавать Роскосмосу разрешение на строительство на территории США нескольких измерительных станций системы ГЛОНАСС из-за опасений, что они могут быть использованы в военных целях.
    Ракета-носитель Протон-М
    Авария ракеты "Протон-М" не нанесла ущерба работе группировки
    11:02 05.07.2013
    7
    Действующая спутниковая группировка ГЛОНАСС имеет резерв, поэтому авария ракеты "Протон" ущерба ее функционированию не нанесла, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    Спутник "Глонасс-М" взят на управление космическим центром
    12:26 26.04.2013
    1
    Космический аппарат "Глонасс-М" взят на управление Главным испытательным космическим центром имени Титова.
    Россия запустила космический аппарат "Глонасс-М"
    09:08 26.04.2013
    7
    В настоящее время в состав орбитальной группировки "Глонасс" входят 29 космических аппаратов, из которых 23 спутника "Глонасс-М" используются по целевому назначению, и 2 спутника временно выведены на техническое обслуживание.
    Казахстан полностью развернет аналог системы "ЭРА-ГЛОНАСС" к 2015 году
    20:39 27.02.2013
    4
    Казахстан планирует к 2015 году полностью развернуть на своей территории аналог российской системы экстренного реагирования при авариях на дорогах "ЭРА-ГЛОНАСС".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги