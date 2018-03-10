Кандидат исторических наук, руководитель Украинского центра изучения Холокоста Анатолий Подольский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что День памяти еврейского народа стал в календарь памятных дат Украины только за время независимости.
У евреев было два пути к смерти: для западноевропейского еврейства это были гетто и лагеря, а для евреев Советского Союза - Литвы, Латвии, Беларуси, Украины - это убийства на месте, рассказывает историк Анатолий Подольский.
Украинские власти официально взялись не только за декоммунизацию и пересмотр пантеона героев, но и не обошли вниманием территорию символов: так, теперь место оранжево-коричневой георгиевской ленты занял красно-черный мак.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.