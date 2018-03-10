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    Анатолий Подольский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста
    Эксперт: День памяти еврейского народа - составляющая украинской истории
    05:54 25.04.2017
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    Кандидат исторических наук, руководитель Украинского центра изучения Холокоста Анатолий Подольский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что День памяти еврейского народа стал в календарь памятных дат Украины только за время независимости.
    Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста
    Историк Подольский: в Бабьем Яре расстреливали два года, по два раза в неделю
    12:16 30.09.2016
    1283Трагедия Бабьего Яра. 75 лет спустя
    У евреев было два пути к смерти: для западноевропейского еврейства это были гетто и лагеря, а для евреев Советского Союза - Литвы, Латвии, Беларуси, Украины - это убийства на месте, рассказывает историк Анатолий Подольский.
    Красный мак
    Правильные символы Победы, или Красный мак против Георгиевской ленты
    20:24 06.05.2015
    20430День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Украинские власти официально взялись не только за декоммунизацию и пересмотр пантеона героев, но и не обошли вниманием территорию символов: так, теперь место оранжево-коричневой георгиевской ленты занял красно-черный мак.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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