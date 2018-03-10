Спецслужбы предотвратили на стадии приготовления 61 преступления террористической направленности, в том числе 18 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей на критически важных объектах, сообщил директор ФСБ РФ.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, обвинив РФ в организации терактов на территории Украины и призвав остановиться.
По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в вопросе ЧП в энергетике есть две составляющие: первая — деньги, вторая — "истерика, проистекающая из денег".
Президент РФ Владимир Путин поручил специальным службам РФ найти и уничтожить тех, кто причастен к организации теракта на борту российского самолета А321 в Синае. Эксперты и ветераны отечественных спецслужб уверены, что это поручение будет выполнено.
Бои в Дебальцево, разочарование после Евромайдана, шоковая терапия генпрокурора Виктора Шокина и странный визит директора ФСБ в Вашингтоне. Это и многое другое обсудили эксперты в ходе круглого стола в РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".