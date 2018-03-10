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    Александр Бортников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    ФСБ РФ. Архивное фото
    В 2017 году в России предотвращено 18 крупных терактов - ФСБ
    10:11 12.12.2017
    65
    Спецслужбы предотвратили на стадии приготовления 61 преступления террористической направленности, в том числе 18 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей на критически важных объектах, сообщил директор ФСБ РФ.
    Второй этап учений ФСБ России в Крыму
    Действия украинских радикалов несут угрозу Крыму - глава ФСБ
    10:11 12.12.2017
    1156
    Директор ФСБ Александр Бортников относит к факторам, угрожающим стабильности в Крыму, действия госорганов Украины и радикалов.
    СБУ - ФСБ России: остановитесь! Видео
    СБУ - ФСБ России: остановитесь! 
    00:30 04.09.2017
    1003
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, обвинив РФ в организации терактов на территории Украины и призвав остановиться.
    Василий Грицак. Архивное фото
    Глава СБУ обратился к руководителю ФСБ России
    23:49 03.09.2017
    1453Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам главы СБУ Василия Грицака, к организации терактов на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ.
    Директор ФСБ РФ Александр Бортников
    "Исламское государство" планирует теракты в России - директор ФСБ
    12:25 11.04.2017
    392Взрыв в Санкт-Петербурге
    Основной костяк террористических групп, действующих на территории России, составляют прибывшие в потоках трудовых мигрантов граждане стран СНГ, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
    Бортник: главные причины ЧП в энергетике - истерика и деньги. Видео
    Бортник: главные причины ЧП в энергетике - истерика и деньги 
    16:55 18.02.2017
    707Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в вопросе ЧП в энергетике есть две составляющие: первая — деньги, вторая — "истерика, проистекающая из денег".
    Директор ФСБ РФ Александр Бортников
    ФСБ: Киев перешел к активной реализации террористических замыслов в Крыму
    10:19 13.12.2016
    3935
    Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, "к активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные организации".
    Европарламент
    Депутаты ЕП лоббируют снятие запрета на въезд в ЕС для глав ФСБ и СВР РФ
    22:31 13.06.2016
    201Новые санкции в отношении России.
    Депутаты утверждают, что визовые ограничения для руководителей российских спецслужб ФСБ и СВР России Александра Бортникова и Михаила Фрадкова создают риски для безопасности при борьбе с терроризмом.
    Жители Киева приносят цветы к посольству РФ в связи с крушением российского самолета А321
    Россия не видит турецкого следа в крушении А321
    14:11 16.02.2016
    168Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что расследование крушения российского лайнера на Синае продолжается, однако возможный турецкий след следствие не обнаружило.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    ФСБ установила структуры, которые могут быть причастны к крушению А321
    13:45 24.12.2015
    334Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По словам главы ФСБ Александра Бортника, "есть примерная принадлежность тех структур, которые могут иметь отношения к этому". При этом он добавил, что "работы очень много".
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Теракт на борту А321: найти и наказать виновных
    16:58 17.11.2015
    637Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Президент РФ Владимир Путин поручил специальным службам РФ найти и уничтожить тех, кто причастен к организации теракта на борту российского самолета А321 в Синае. Эксперты и ветераны отечественных спецслужб уверены, что это поручение будет выполнено.
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    ФСБ: на борту российского самолета А321 сработала самодельная бомба
    10:27 17.11.2015
    605Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По словам Александра Бортникова, мощность сработавшего взрывного устройства была до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, после чего самолет компании "Когалымавиа" развалился в воздухе.
    Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    На борту А321 сработало самодельное взрывное устройство - глава ФСБ России
    10:18 17.11.2015
    265
    По словам руководителя Федеральной службы безопасности РФ, на борту российского самолета сработала бомба мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.
    Верховная Рада
    Рада рекомендовала СНБО ввести санкции против руководства России
    13:19 22.04.2015
    1160
    За такое решение на заседании парламента в среду проголосовали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Глава ФСБ назвал имена подозреваемых по делу об убийстве Немцова
    Глава ФСБ РФ назвал имена подозреваемых по делу об убийстве Немцова 
    14:12 07.03.2015
    699Годовщина убийства Бориса Немцова
    По словам главы ФСБ Александра Бортникова, двое подозреваемых по делу об убийстве политика Бориса Немцова задержаны в субботу. Необходимые оперативные и следственные мероприятия продолжаются.
    Задержание
    Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве Немцова - глава ФСБ РФ
    11:22 07.03.2015
    1701Годовщина убийства Бориса Немцова
    Задержаны Губашев Анзор и Дадаев Заур. Подозреваемые являются жителями Кавказа. На сегодняшний момент продолжаются оперативные и необходимые оперативные и следственные мероприятия.
    Украинские военнослужащие около Артемовска, 19 февраля 2015
    Жизнь после Дебальцево и годовщина Майдана. Эксперты подвели итоги недели
    21:35 20.02.2015
    2651Год Революции
    Бои в Дебальцево, разочарование после Евромайдана, шоковая терапия генпрокурора Виктора Шокина и странный визит директора ФСБ в Вашингтоне. Это и многое другое обсудили эксперты в ходе круглого стола в РИА Новости Украина.
    Ситуация в Ираке. Архивное фото
    В Ираке могут воевать до 1,7 тыс россиян - ФСБ РФ
    01:04 20.02.2015
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    По данным российских спецслужб, около 1700 граждан РФ могут воевать в Ираке. Их количество выросло в два раза за минувший год.
    Боевики Исламского государства
    ФСБ России: 20 тыс иностранцев воюют на стороне ИГИЛ в Ираке
    00:37 20.02.2015
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    По данным Федеральной службы безопасности РФ, в конфликт в Ираке вовлечены 20 тысяч иностранных граждан, которые представляют до 100 стран мира.
    Павел Губарев
    ЕС добавил Губарева, Кадырова и Бортникова в санкционный список
    02:46 26.07.2014
    198Санкции в отношении России_2014
    Кроме того, в список попали директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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