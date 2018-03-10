наверх
10.03.201822:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Анзор Губашев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Подозреваемые в убийстве Б.Немцова доставлены в Басманный суд
    Задержанных по делу об убийстве Немцова посетили еще два наблюдателя
    23:10 14.03.2015
    273Годовщина убийства Бориса Немцова
    Согласно информации, задержанных по делу об убийстве Бориса Немцова посетили члены московской общественной наблюдательной комиссии Александр Куликовский и Елена Масюк.
    Подозреваемые в убийстве Немцова доставлены в Басманный суд
    Суд арестовал Анзора Губашева, обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова
    17:47 08.03.2015
    175Годовщина убийства Бориса Немцова
    Суд учел, что Губашев обвиняется в тяжком и особо тяжком преступлении, может скрыться от суда и следствия, может вступить в контакт с соучастниками, которые еще не установлены следствием, угрожать свидетелям, уничтожить улики.
    Подозреваемые в убийстве Б.Немцова доставлены в Басманный суд
    Обвинение в причастности к убийству Немцова предъявлено Анзору Губашеву
    15:50 08.03.2015
    201Годовщина убийства Бориса Немцова
    Следствие просит заключить Губашева под стражу до 28 апреля и считает, что если этого не сделать, обвиняемый может уничтожить или сфальсифицировать доказательства, оказать влияние на свидетелей или иным образом воспрепятстовать расследованию дела.
    Подозреваемые в убийстве Немцова
    Следствие предъявило обвинение двум фигурантам дела об убийстве Немцова
    14:30 08.03.2015
    374Годовщина убийства Бориса Немцова
    Согласно информации, обвинение предъявлено Зауру Дадаеву и Анзору Губашеву. Статьи обвинения пока не называются. Трое еще остаются в статусе подозреваемых.
    Борис Немцов
    По подозрению в убийстве Немцова задержаны еще двое - Совбез Ингушетии
    08:09 08.03.2015
    394Годовщина убийства Бориса Немцова
    Согласно информации, задержанные являются этническими чеченцами, чьи семьи с 60-х годов переехали в Малгобекский район тогдашней Чечено-Ингушской АССР.
    Глава ФСБ назвал имена подозреваемых по делу об убийстве Немцова
    Глава ФСБ РФ назвал имена подозреваемых по делу об убийстве Немцова 
    14:12 07.03.2015
    699Годовщина убийства Бориса Немцова
    По словам главы ФСБ Александра Бортникова, двое подозреваемых по делу об убийстве политика Бориса Немцова задержаны в субботу. Необходимые оперативные и следственные мероприятия продолжаются.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги

    Персоны

    Организации