Суд учел, что Губашев обвиняется в тяжком и особо тяжком преступлении, может скрыться от суда и следствия, может вступить в контакт с соучастниками, которые еще не установлены следствием, угрожать свидетелям, уничтожить улики.
Следствие просит заключить Губашева под стражу до 28 апреля и считает, что если этого не сделать, обвиняемый может уничтожить или сфальсифицировать доказательства, оказать влияние на свидетелей или иным образом воспрепятстовать расследованию дела.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.