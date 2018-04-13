Пьяный молодой мужчина в Днепропетровской области изнасиловал пенсионерку

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области молодой мужчина изнасиловал 60-летнюю женщину, забравшись к ней домой, сообщает пресс-служба Павлоградской местной прокуратурой.

Как сообщается, что прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 21-летнего ранее судимого мужчины за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.152, ч.1 ст.153 и ч.1 ст.162 УК Украины (изнасилование; насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, нарушение неприкосновенности жилища).

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"Мужчина, у которого была неснятая и непогашенная судимость за совершение умышленных тяжких преступлений, не стал на путь исправления. Так, в марте 2018 года он в пьяном состоянии влез в дом 60-летней жительницы в г. Терновка и изнасиловал хозяйку неестественным способом", — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в марте стало известно, что в Мукачево пятеро мужчин изнасиловали 15-летнею девушку.