В Украину не пустили группу специалистов по криптовалютам из России

Фото facebook.com/samat.galimov

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В международном аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали семерых граждан РФ, которые прилетели в Киев для участия в игровой конференции Crypto Games.

Мероприятие посвящено системе блокчейн и созданию криптовалют, сообщил в Facebook технический директор сервиса RAWG.io Самат Галимов. По его словам, после 12 часов переговоров часть россиян все-таки попали на территорию Украины и прибыли лишь на завершение конференции.

"Прямо сейчас 10 участников конференции Crypto.games сидят на паспортном контроле в аэропорту Борисполя пятый час. Без еды и воды. Все это уважаемые люди, создающие прорывные проекты, регулярно ездящие в Штаты, Канаду, постоянно живущие в Европе. Они сидят на границе с приглашениями от организаторов и обратными билетами. Кто-нибудь понимает, что происходит и как им помочь?", — написал возмущенный Галимов.

После многочасовых переговоров один из участников конференции вылетел в Литву, еще один — в Минск.

Ранее в "Борисполе" пограничники задержали двух спортсменов из Кении, которые прилетели для участия в харьковском марафоне. Организаторам соревнований понадобилось несколько часов, что убедить сотрудников Госпогранслужбы в благонадежности бегунов.