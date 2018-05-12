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    Общество

    В Украину не пустили группу специалистов по криптовалютам из России

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    Возмущенные организаторы игровой конференции заявили, что гости их мероприятия из России ожидали 12 часов разрешения на пересечение границы Украины в аэропорту "Борисполь".
    Украинские пограничники не впустили группу российских IT-специалистов, прилетевших на игровую конференцию
    Фото facebook.com/samat.galimov

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В международном аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали семерых граждан РФ, которые прилетели в Киев для участия в игровой конференции Crypto Games.

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    Сергій Мазур/Facebook
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    Мероприятие посвящено системе блокчейн и созданию криптовалют, сообщил в Facebook технический директор сервиса RAWG.io Самат Галимов. По его словам, после 12 часов переговоров часть россиян все-таки попали на территорию Украины и прибыли лишь на завершение конференции.

    "Прямо сейчас 10 участников конференции Crypto.games сидят на паспортном контроле в аэропорту Борисполя пятый час. Без еды и воды. Все это уважаемые люди, создающие прорывные проекты, регулярно ездящие в Штаты, Канаду, постоянно живущие в Европе. Они сидят на границе с приглашениями от организаторов и обратными билетами. Кто-нибудь понимает, что происходит и как им помочь?", — написал возмущенный Галимов.

    После многочасовых переговоров один из участников конференции вылетел в Литву, еще один — в Минск.

    Ранее в "Борисполе" пограничники задержали двух спортсменов из Кении, которые прилетели для участия в харьковском марафоне. Организаторам соревнований понадобилось несколько часов, что убедить сотрудников Госпогранслужбы в благонадежности бегунов.

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