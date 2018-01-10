В аэропорту "Борисполь" уволили бармена за отказ говорить на украинском

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Работник бара в международном аэропорту "Борисполь" отказывался общаться с посетителем на украинском языке. В результате бармена освободили, передает 7days-ua.com.

О ситуации написал профессор и доктор медицины из Тернополя Игорь Господарский в сообществе "И так поймут!": "Мальчик-бармен, лет 25, который принимает у меня заказ на чай, эспресо, какао, воду и разнообразные круасаны. Бармен уже в третий раз на мой украинский упорно отвечает на русском".

Позднее на помощь бармену подошла его коллега, которая на украинском языке извинилась за него и всячески пыталась загладить ситуацию.

Руководство заведения в тот же день уволило работника.

Ранее министр образования Лилия Гриневич сообщила, что переходный период для имплементации статьи об образовании на языках нацменьшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, может быть продлен на два года — до 2022 года.