Гриневич: нацменьшинства будут учиться на украинском языке

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Статус государственного языка и использование его повсюду в обществе позволяет сохранить целостность общества, и интегрировать в него представителей национальных общин, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на итоговой пресс-конференции в среду.

Напомним, проводимая под руководством Гриневич образовательная реформа вызвала международный скандал. Закон об образовании, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

Правительства ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, отреагировали достаточно резко. Будапешт даже решил блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом из-за языковых норм нового украинского закона.

В МИД РФ заявили, что "хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины".

Гриневич заявила на пресс-конференции, что принятие закона об образовании в парламенте является "главной победой", что это "закон новых возможностей", и теперь главное — чтобы закон начал работать. Министр сообщила, что в 2018 году с этой целью будет создана большая нормативно-правовая база к закону — "это и десятки постановлений Кабинета министров, и других разнообразных актов".

Что до скандальной языковой статьи, то в Киеве, похоже, не особенно обеспокоены критикой.

Гриневич отметила, что был целый ряд международных переговоров, "было заседание, рассмотрение Венецианской комиссии статьи 7 Закона "Об образовании", которая касалась языка обучения".

"И это привлекло большое внимание к изучению украинского языка в школах национальных меньшинств, мы начали сейчас новые учебные программы по украинскому языку для национальных меньшинств", — сообщила глава Минобрнауки.

Напомним, Венецианская комиссия в своем заключении отметила, в частности, что Украине стоит внести изменения в "языковую статью" закона "Об образовании", пересмотрев запрет преподавания на русском языке.

Ранее президент Петр Порошенко в ходе заседания ПАСЕ заявил, что Украина полностью внедрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.

Но пока что полным ходом продолжается подготовка к тотальной украинизации образования. По словам Гриневич, детям в школах национальных меньшинств помогут выучить надлежащим образом украинский язык с тем, чтобы они могли затем изучать ряд предметов на украинском. Для этого изменят методики обучения — оказалось, что существующие — не очень эффективны.

Особое внимание уделят (и уже уделяют) школам, где "наиболее сложно изучать украинский язык", в частности, школам венгерской и румынской общин, подчеркнула глава ведомства.

Гриневич также сообщила, что создана рабочая группа специалистов, которые готовят закон об общем и среднем образовании (который, в частности, будет определять и вопрос языка обучения).

По ее словам, при подготовке проекта акцент сделан на то, чтобы "сохранить дух закона "Об образовании", а этот дух заключается в стержневой идее, что все выпускники школ Украины должны свободно владеть государственным языком. При этом они могут так же обучаться и — частично — на родном языке".

"Но для нас важно, чтобы они могли не только свободно владеть родным языком, но и свободно владеть государственным. Потому что это дает возможность сплотить наше общество, им — самореализоваться в любом регионе Украины", — заявила министр.

Она пообещала, что проект, когда он будет готов, вынесут на общественное обсуждение, будут проведены консультации, в том числе, с представителями национальных меньшинств.

"Для нас также важно, чтобы эта статья закона об общем среднем образовании стало тоже возможной имплементацией рекомендаций Венецианской комиссии. Потому что именно через эту статью мы можем эти рекомендации имплементировать", — несколько туманно сформулировала Гриневич.

Читайте также: Deutsche Welle: что будет с русским языком в Украине?

Отвечая на вопрос о том, будет ли готовящийся законопроект направлен для оценки в Венецианскую комиссию, она сказала: "У нас нет такой обязанности".

Гриневич отметила, что необходимость в таком шаге может появиться в том случае, если после публикации языковой статьи нового законопроекта кто-либо поставит под сомнение следование рекомендациям Венецианской комиссии.

По ее словам, не исключено, что многие политики воспользуются возможностью "немножко поспекулировать на языковом вопросе, всегда у нас есть крайние силы, которые хотят делить Украину через языковой вопрос".

"У нас есть очень прагматичная, с одной стороны, а с другой стороны, великая цель. Мы хотим дать качественное образование украинским детям, для этого им нужно владеть государственным языком", — высказала Гриневич спорную мысль (ведь качество образования вряд ли зависит от языка обучения — Авт).

Но это не все. Министр отметила, что "статус государственного языка и использование его повсюду в обществе позволяет сохранить целостность общества, и интегрировать представителей национальных общин в единое общество".

"Никто не хочет ассимиляции, но нам нужна интеграция", — сказала Гриневич в завершение.

Далеко не все на Украине разделяют оптимизм реформаторов относительно перспектив "сплочения" общества вокруг государственного языка.

Так, политолог Андрей Золотарев считает, что такой вид "защиты" украинского языка "приведет к обратному для страны результату".

По его мнению, языковой аспект закона "Об образовании" констатирует "формирование архаично-хуторской украиноцентричной страны, в которой места для русских не будет".

Эксперт отметил: "примеры Грузии и Молдовы показывают, что последствия будут плачевными".

Напомним, ПАСЕ большинством голосов 12 октября приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. На Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.