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    Киев

    В Киеве BMW на скорости снесла электроопору

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    ДТП произошло на проспекте Отрадном. По словам полицейских, машина влетела в столб на большой скорости. От удара столб упал и сломался пополам.
    На огромной скорости BMW протаранил электроопору
    espreso.tv

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева BMW 7 врезался в электроопору, которая держит троллейбусные силовые линии, сообщает "Эспрессо TV".

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    УНИАН
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    ДТП произошло на проспекте Отрадном. По словам полицейских, машина влетела в столб на большой скорости. От удара столб упал и сломался пополам.

    До приезда патрульных водитель легковушки ждал их на остановке общественного транспорта. Медики, прибывшие на место аварии, осмотрели мужчину — он получил незначительные повреждения. Однако его все равно госпитализировали, чтобы проверить нет ли у него переломов.

    Движение троллейбусов по проспекту остановлено. 

    Ранее сообщалось, что дороги Киева с утра загружены на 8 из 10 баллов. Сложности возникли на мосту Патона, при въезде по направлению в центр на Метромосту и Московском мосту, а также на Набережном шоссе.  

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