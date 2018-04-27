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    Киев

    В последний рабочий день перед майскими Киев стал в пробках

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    Медленно движутся автомобили в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".
    Пробки сковали Киев
    avto-city.com.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В пятницу в последний рабочий день перед выходными Киев оказался парализован пробками на дорогах, свидетельствуют данные сервиса Google maps.

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    Медленно движутся автомобили в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

    Также сковано движение на улице Телиги, Набережном шоссе, автомобильной развязке на станции метро "Выдубичи" и проспекте Победы.

    Ситуация на столичных дорогах усугублена дождливо-пасмурной погодой и большим числом ДТП.

    Пробки из-за ДТП образовались на на улицах Набережно-Крещатицкая, на бульваре Тараса Шевченко, Саксаганского, Вадима Гетьмана, Набережно-Хрещатицкой, Мельникова, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Олены Телигы, Верхнем Валу и проспекте Правды.

    На Левом берегу затруднено движение на Броварском проспекте, бульваре Перова и возле станции метро "Дарница".

    Ранее сообщалось, в результате прорыва трубы утром в четверг образовался затор на улице Грушевского в Киеве.

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