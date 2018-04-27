В последний рабочий день перед майскими Киев стал в пробках

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В пятницу в последний рабочий день перед выходными Киев оказался парализован пробками на дорогах, свидетельствуют данные сервиса Google maps.

Медленно движутся автомобили в районе центральных станций метро: "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Майдан Независимости" и "Дворец спорта".

Также сковано движение на улице Телиги, Набережном шоссе, автомобильной развязке на станции метро "Выдубичи" и проспекте Победы.

Ситуация на столичных дорогах усугублена дождливо-пасмурной погодой и большим числом ДТП.

Пробки из-за ДТП образовались на на улицах Набережно-Крещатицкая, на бульваре Тараса Шевченко, Саксаганского, Вадима Гетьмана, Набережно-Хрещатицкой, Мельникова, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Олены Телигы, Верхнем Валу и проспекте Правды.

На Левом берегу затруднено движение на Броварском проспекте, бульваре Перова и возле станции метро "Дарница".

Ранее сообщалось, в результате прорыва трубы утром в четверг образовался затор на улице Грушевского в Киеве.