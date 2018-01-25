Новый харьковский "мажор" своей небезопасной ездой возмутил сеть

В интернете обнародовали видео, на котором зафиксировано, как внук известного харьковского физика, академика Владимира Ажажы Никита выезжает на встречную полосу в Харькове, чтобы объехать стоящие на светофоре машины.

По информации местное издание newsroom.kh.ua, запись, на которой белая иномарка нарушает правила дорожного движения, была сделана на Белгородском шоссе 22 января.

На ролике под названием "Еще один Енгибарян" видно, как автомобиль Audi с номерами 3337, двигаясь в сторону центра, выскакивает на встречную полосу, объезжает стоящие справа машины по пешеходному переходу, после чего продолжает движение. Все время на светофоре горит красный.

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По данным издания, фактический владелец автомобиля — Никита Ажажа. Дедушка парня — известный харьковский физик, академик Владимир Ажажа, умерший в 2009 году. Судя по страницам водителя в соцсетях и на профильных сайтах, он серьезно занимается автотюнингом и гонками.