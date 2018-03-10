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Тег
Босфор
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Движение через пролив Босфор остановлено из-за столкновения судов
14:24 17.08.2016
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Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
Сухогруз под флагом Островов Кука направлялся в Черное море. Столкновение произошло в 8.40 утра в южной части пролива, в результате судно береговой охраны опрокинулось.
Турция открыла пролив Босфор для прохода танкеров - СМИ
14:48 16.07.2016
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Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
Согласно заявлению транспортной компании GAC, движение для транзитных судов по Босфору вернулось в нормальное состояние, то же касается и судов, перевозящих неопасные грузы.
Американский ракетный эсминец Porter вошел в Черное море
19:07 06.06.2016
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По данным шестого флота ВМС США, эсминец Porter "осуществит заходы в порты и примет участие в двусторонних учениях с флотами стран-партнеров в Европе".
Корабль РФ с танками на борту пересек Босфор - турецкие СМИ
21:40 08.05.2016
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По данным турецкой газеты,российское судно с двумя танками на борту прошло пролив в воскресенье утром. При этом издание допускает, что под камуфляжем могли находиться не танки, а патрульные катера.
В воскресенье в Черное море войдет эсминец ВМС США "Лабун" - источник
15:52 21.06.2015
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Эсминец имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк". На борту корабля также размещается вертолет SH-60 Sea Hawk.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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