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    транзит

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 58
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    Президент Петр Порошенко
    Порошенко: транзит газа через Украину - не благотворительность
    18:57 08.03.2018
    2484Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам президента Петра Порошенко, транзит газа через Украину не его благотворительность, не жест поддержки Украины, это прямые обязательства, которые надо выполнять.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    В Еврокомиссии беспокоятся о будущем транзита газа через Украину
    08:56 22.02.2018
    1117Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По информации генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клауса-Дитера Борхардта, министры энергетики России и Украины, а также Еврокомиссия примут участие в переговорах в определенный момент.
    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    Рябцев: даже если не нравится транзит газа РФ, мы обязаны это делать
    11:32 05.01.2018
    1214Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Никакой политики, чистая экономика: Украина обязана гарантировать энергетический транзит через свою территорию и не имеет права прекращать или сокращать его из любых соображений, отмечает эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.
    Доллары. Архивное фото
    Миллиарды на транзите. Украина теряет золотую жилу
    14:51 06.11.2017
    3076
    Украина больше не является экономическим мостом между Западом и Востоком. За последние три года страна потеряла миллиарды долларов от сокращения транзитного движения между Европой и странами СНГ. Транспортные потоки перехватили ближайшие соседи.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    Корольчук: "Нафтогаз" ничего не делает для сохранения транзита газа РФ
    12:28 26.10.2017
    1478
    Украина будет терять 3 миллиарда долларов ежегодно, если Россия откажется от транзита природного газа через территорию Украины. Выведение ЕС на прямые закупки не учитывает украинских интересов, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук.
    Укртрансгаз
    Украина рекордно увеличила транзит российского газа
    20:16 02.10.2017
    987
    По информации "Укртрансгаза", Украина транзитировала рекордные 70,4 миллиарда кубометров газа, что на 23,5% превышает объем транзита за 9 месяцев 2016 года. Этот показатель достиг максимального значения за последние 9 лет.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Корольчук: транзит газа в ЕС в обход Украины несет массовые увольнения
    11:34 18.09.2017
    2611
    Продолжение кредитования "Нафтогаза" ЕБРР только подтверждает, что компанией управляют из-за границы, и Украина становится все более энергетически зависимой, считает эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Песков о транзите через Украину: газ пойдет по наиболее выгодному маршруту
    13:20 15.09.2017
    1169
    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки газа в ЕС будут осуществляться по тому маршруту, который наиболее выгоден как для продавца, а именно для РФ, так и для покупателей в западно-европейских странах.
    Транзит газа
    ЕК: сохранение транзита газа через Украину - важнейший приоритет для ЕС
    12:09 15.09.2017
    412YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    По словам вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, сохранение транзита газа через Украину в страны Евросоюза после 2020 года "является важнейшим приоритетом для ЕС".
    Международное рейтинговое агентство Moody's
    Moody's: новые санкции США создают риск для переговоров по транзиту газа
    11:57 10.08.2017
    600США - Россия: санкции преткновения
    По утверждению агентство Moody’s, принятый закон о санкциях создает риск ослабления переговорной позиции "Газпрома" по тарифам, что может привести к росту транзитных расходов.
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    Киев оказывает "беспрецедентное давление" на "Газпром" - Минэнерго РФ
    18:33 11.06.2017
    4741
    Как сообщили в Минэнерго РФ, стороны обсудили сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики: "В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину".
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Все хорошо, прекрасная маркиза. Транзит газа в ЕС значительно вырос
    07:54 04.05.2017
    11276Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Украина за четыре месяца 2017 года увеличила объем транзита газа в Европу почти на четверть, сравнительно с показателями 2016 года. Одновременно страна увеличила импорт природного газа.
    Транзит газа
    "Нафтогаз" намерен на 10% снизить транзитные тарифы
    00:28 02.05.2017
    1148Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, с 2020 года тарифы будут снижены примерно на одну десятую, и это сделает украинскую газотранспортную систему значительно дешевле, чем "Северный поток 2".
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Землянский: отказ работать с "Газпромом" - это политика, а не экономика
    20:46 05.12.2016
    2137Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский отметил в эфире ГС, что после того, как на европейских рынках начался активный рост цены на газ, российское предложение выглядит сейчас для Украины более привлекательным.
    ТРАНСНЕФТЬ
    "Транснефть" назвала нарушением повышение Белоруссией тарифа на транзит нефти
    22:48 02.10.2016
    178
    Соглашение предусматривает, что для определения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, применяется методика, утвержденная уполномоченными органами в области тарифного регулирования.
    Укртрансгаз
    Смена смотрящих. Кабмин прибрал себе "Укртрансгаз", "Газпром" все устраивает
    16:21 19.09.2016
    1147Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Минэкономразвития переподчинило себе оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз". В ответ от "Нафтогаза" пошел поток обвинений в атаке на компанию, которая чревата срывом арбитража в Стокгольме против "Газпрома".
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Инцидент в Крыму и транзит газа из РФ. Мнение Землянского
    13:33 12.08.2016
    3931Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, что вопрос транспортировки газа через Украину будет решаться на политическом уровне, а не на техническом между двумя транспортирующими компаниями.
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Гибель транзитного государства: украинская ГТС в ожидании утилизации
    13:08 15.07.2016
    39749Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Нынешнее украинское руководство пытается приучить Украину жить без России. Как будто Российской Федерации нет, и никогда не было. Причем навык жизни без России Украине прививается настойчиво, последовательно и без всякой оглядки на деструктивные последствия.
    Министерство Инфраструктуры Украины
    Омелян: Украина введет асимметричные меры в ответ на ограничение РФ транзита
    04:19 10.07.2016
    1385ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По словам главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна, определенная асимметрия будет соблюдена, правительство не хотело применять зеркальный ответ по состоянию на сегодня.
    Пункт таможенного оформления. Архив
    Станет ли ограничение транзита по Украине проблемой для российских компаний
    19:33 04.07.2016
    4105ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Российские компании могут диверсифицировать транзит или переориентируют рынки сбыта, если Украина введет зеркальные меры на ограничение перевозок российских товаров через свою территорию, отмечают в Минэкономразвития РФ.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко: транзит газа через Украину - не благотворительность
    18:57 08.03.2018
    2484
    По словам президента Петра Порошенко, транзит газа через Украину не его благотворительность, не жест поддержки Украины, это прямые обязательства, которые надо выполнять.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    В Еврокомиссии беспокоятся о будущем транзита газа через Украину
    08:56 22.02.2018
    1117
    По информации генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клауса-Дитера Борхардта, министры энергетики России и Украины, а также Еврокомиссия примут участие в переговорах в определенный момент.
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