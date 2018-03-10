По информации генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клауса-Дитера Борхардта, министры энергетики России и Украины, а также Еврокомиссия примут участие в переговорах в определенный момент.
Никакой политики, чистая экономика: Украина обязана гарантировать энергетический транзит через свою территорию и не имеет права прекращать или сокращать его из любых соображений, отмечает эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.
Украина больше не является экономическим мостом между Западом и Востоком. За последние три года страна потеряла миллиарды долларов от сокращения транзитного движения между Европой и странами СНГ. Транспортные потоки перехватили ближайшие соседи.
Украина будет терять 3 миллиарда долларов ежегодно, если Россия откажется от транзита природного газа через территорию Украины. Выведение ЕС на прямые закупки не учитывает украинских интересов, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук.
По информации "Укртрансгаза", Украина транзитировала рекордные 70,4 миллиарда кубометров газа, что на 23,5% превышает объем транзита за 9 месяцев 2016 года. Этот показатель достиг максимального значения за последние 9 лет.
Продолжение кредитования "Нафтогаза" ЕБРР только подтверждает, что компанией управляют из-за границы, и Украина становится все более энергетически зависимой, считает эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки газа в ЕС будут осуществляться по тому маршруту, который наиболее выгоден как для продавца, а именно для РФ, так и для покупателей в западно-европейских странах.
Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский отметил в эфире ГС, что после того, как на европейских рынках начался активный рост цены на газ, российское предложение выглядит сейчас для Украины более привлекательным.
Соглашение предусматривает, что для определения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, применяется методика, утвержденная уполномоченными органами в области тарифного регулирования.
Минэкономразвития переподчинило себе оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз". В ответ от "Нафтогаза" пошел поток обвинений в атаке на компанию, которая чревата срывом арбитража в Стокгольме против "Газпрома".
Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, что вопрос транспортировки газа через Украину будет решаться на политическом уровне, а не на техническом между двумя транспортирующими компаниями.
Нынешнее украинское руководство пытается приучить Украину жить без России. Как будто Российской Федерации нет, и никогда не было. Причем навык жизни без России Украине прививается настойчиво, последовательно и без всякой оглядки на деструктивные последствия.
Российские компании могут диверсифицировать транзит или переориентируют рынки сбыта, если Украина введет зеркальные меры на ограничение перевозок российских товаров через свою территорию, отмечают в Минэкономразвития РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клауса-Дитера Борхардта, министры энергетики России и Украины, а также Еврокомиссия примут участие в переговорах в определенный момент.