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    Аналитика и комментарии

    Рябцев: даже если не нравится транзит газа РФ, мы обязаны это делать

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (624)

    (обновлено: )511101
    Никакой политики, чистая экономика: Украина обязана гарантировать энергетический транзит через свою территорию и не имеет права прекращать или сокращать его из любых соображений, отмечает эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.
    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В Украине отчитались о рекордных объемах транзита газа через территорию страны: в 2017 году цифра по сравнению с предыдущим годом выросла на 13,7%, до 93,5 миллиарда кубометров. Такой объем стал самым большим за последние восемь лет, говорится в сообщении "Укртрансгаза" (контролируется "Нафтогазом").

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    Получается парадоксальная ситуация: риторика украинских властей по отношению к РФ все ужесточается, а денег от транзита газа из РФ в Европу страна получает все больше. 

    Впрочем, эксперт в сфере энергетики, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев уверен, что здесь нет парадокса.

    "Европе нужны российские энергоресурсы. И европейские потребители неоднократно это демонстрировали. В то же время, в соответствии с принятыми международными обязательствами, которые в частности установлены соглашением об Ассоциации Украины с ЕС, Украина обязана гарантировать энергетический транзит через свою территорию. И не имеет права прекращать, сокращать его, исходя из каких-либо политических, экономических, военных или каких-либо других соображений", – сообщил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

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    В целом увеличение транзита связано с увеличением спроса на российские ресурсы в Европе в нынешнем году и не противоречит международным обязательствам Украины, подчеркивает Рябцев.

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    "Здесь чисто бизнес плюс международные обязательства, которые мы должны выполнять, несмотря на то, что, может, это кому-то противно делать", – заявил эксперт.

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    Также Рябцев прокомментировал решение Стокгольмского арбитража, согласно которому Украина должна будет возобновить закупки российского газа и в последние два года действия контракта (2018-2019) отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа в год. 

    "Если Украина не будет исполнять решение Арбитража, то здесь возможны последствия – правовые, экономические, любые другие. То есть если мы согласились выполнять решение, следовательно, мы должны закупить по меньшей мере 4 миллиарда кубометра газа у "Газпрома" в нынешнем году. Я не знаю, в какие одежды будет все это рядиться, но вот такое решение, украинская сторона обязана его выполнять", – подытожил эксперт. 

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