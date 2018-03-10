Согласно правительственному распоряжению от 18 декабря, украинскую делегацию для участия 21 декабря в трехсторонних консультациях с Россией по зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом возглавит министр иностранных дел Павел Климкин.
На пресс-конференции 17 декабря украинская тема была даже не второстепенной, сильно уступив Сирии, российской экономике и отношениям с США и ЕС, но Владимир Путин говорил об Украине весьма эмоционально.
Появление зоны свободной торговли с Евросоюзом автоматически влечет за собой отмену ЗСТ с РФ, но, при этом, Украине нечего продавать в Европу, кроме сырья и полуфабрикатов, заявил политолог Искандер Хисамов.
Как отметил Алексей Якубин, политолог "Школы КПИ", кандидат политических наук, зона свободной торговли заработает со следующего года, то есть для украинской экономики следующий год будет еще более тяжелым.
Как заявил премьер Арсений Яценюк, Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. "Канада нам откроет свой рынок для украинского машиностроения и украинских индустриальных товаров", - отметил он.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".