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    Зона свободной торговли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Украина и Россия
    Киев и Москва рвут связи - кому от этого станет лучше?
    08:20 08.01.2016
    3054ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Основными вопросами на встрече трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины в Минске будет ситуация в Широкино и отвод танков и вооружения малого калибра.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Соглашение о зоне свободной торговли Украины и ЕС вступило в силу
    09:20 01.01.2016
    2480ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    В Минэкономики отмечают, что Украина и ЕС после вступления в силу соглашения сразу же отменят импортные пошлины на 97% и 96,3% тарифных линий соответственно.
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    В понедельник в Брюсселе состоится встреча Украина-ЕС-РФ о введении ЗСТ
    18:34 20.12.2015
    613ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Согласно правительственному распоряжению от 18 декабря, украинскую делегацию для участия 21 декабря в трехсторонних консультациях с Россией по зоне свободной торговли Украины с Евросоюзом возглавит министр иностранных дел Павел Климкин.
    Одиннадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина
    Украина Путина
    16:24 19.12.2015
    4344Одиннадцатая пресс-конференция Путина
    На пресс-конференции 17 декабря украинская тема была даже не второстепенной, сильно уступив Сирии, российской экономике и отношениям с США и ЕС, но Владимир Путин говорил об Украине весьма эмоционально.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    Отмена ЗСТ между РФ и Украиной не противоречит нормам ВТО - Улюкаев
    20:48 18.12.2015
    548ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Как заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, влияние отмены режима свободной торговли между Россией и Украиной с 1 января 2016 года на экономику РФ будет минимальным.
    Искандер Хисамов
    Отмена ЗСТ с РФ превращает Украину в экономическую колонию – Хисамов
    12:30 18.12.2015
    6878ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Появление зоны свободной торговли с Евросоюзом автоматически влечет за собой отмену ЗСТ с РФ, но, при этом, Украине нечего продавать в Европу, кроме сырья и полуфабрикатов, заявил политолог Искандер Хисамов.
    Флаги Европейского Союза и Украины на фоне здания Национального банка Украины
    Свободная (не)торговля с ЕС - первые плоды Украине от ассоциации
    15:52 06.12.2015
    7553
    Что нужно Украине знать о зоне свободной торговли с ЕС? За нее стоял майдан, а теперь все производители из Украины должны перейти на стандарты Евросоюза или закрыться навсегда.
    Фондовая биржа. Экономический график
    Для экономики Украины следующий год будет тяжелее нынешнего - эксперт
    12:51 30.08.2015
    1127Экономический кризис
    Как отметил Алексей Якубин, политолог "Школы КПИ", кандидат политических наук, зона свободной торговли заработает со следующего года, то есть для украинской экономики следующий год будет еще более тяжелым.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк ожидает подписания ЗСТ с Канадой
    19:22 12.07.2015
    224
    Как заявил премьер Арсений Яценюк, Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. "Канада нам откроет свой рынок для украинского машиностроения и украинских индустриальных товаров", - отметил он.
    Туск о зоне свободной торговли с Украиной
    Туск о зоне свободной торговли с Украиной 
    08:31 23.05.2015
    357Саммит ЕС в Риге
    По словам президента Совета Европы Дональда Туска, часть о зоне свободной торговли с Украиной вступит в силу с 1 января 2016 года. Как отметил Туск, это новый уровень сотрудничества.
    Акции протеста. Архивное фото
    Европейские города протестуют против свободной торговли между ЕС и США
    19:11 11.10.2014
    200
    Целью соглашения о свободной торговле между США и ЕС является поддержка взаимовыгодного создания рабочих мест, экономического роста и международной конкурентоспособности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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