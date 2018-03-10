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    Европейское энергетическое сообщество

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Энергосообщество заверило в надежности Украины как транзитера газа РФ
    10:45 20.04.2016
    608Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главы секретариата ЭС Янеза Копача, Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита российского газа в средне- и долгосрочной перспективах.
    Газовая компрессорная станция
    Эксперт: Киев, изменив условия транзита газа, ставит под угрозу его поставки
    07:21 10.10.2014
    1056Украина и РФ: переговоры по газу
    Украина настаивает на пересмотре контракта с "Газпромом" о транзите газа. Соответствующий иск вместе с требованием о пересмотре цены газа был направлен в стокгольмский арбитраж.
    Глава МИД Украины Леонид Кожара
    Украине надо остаться в энергосообществе ЕС для ассоциации
    12:16 05.07.2013
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    Украине необходимо сохранить членство в Европейском энергетическом сообществе (ЕЭС) для подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, заявил в пятницу глава МИД Украины Леонид Кожара.
    Юрий Бойко
    Бойко: Киев ждет ответа по вопросу строительства газопроводов РФ в ЕС
    12:00 05.07.2013
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    Украина рассчитывает в ближайшее время получить официальный ответ от Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) по поводу строительства Россией газопроводов в обход украинской территории.
    Юрий Бойко
    Бойко: Киев критикует энергосообщество Европы, но пока его не покидает
    11:04 27.04.2013
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    Украина критикует Европейское энергетическое сообщество, которое, по мнению Киева, ущемляет его национальные интересы, но выходить из него пока не собирается, заявил курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Бойко.
    Богородчанское газовое хранилище
    Киеву стоит подумать о преимуществах членства в ЕЭС - еврокомиссар
    14:01 23.02.2013
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    Членство Украины в Европейском энергетическом сообществе поможет Киеву диверсифицировать поставки "голубого" топлива в страну и привлечь иностранные инвестиции в энергосектор, считает комиссар ЕС по энергетике Эттингер.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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