Украина критикует Европейское энергетическое сообщество, которое, по мнению Киева, ущемляет его национальные интересы, но выходить из него пока не собирается, заявил курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Бойко.
Членство Украины в Европейском энергетическом сообществе поможет Киеву диверсифицировать поставки "голубого" топлива в страну и привлечь иностранные инвестиции в энергосектор, считает комиссар ЕС по энергетике Эттингер.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.