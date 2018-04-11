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    Лукаш: кто-то по статье госизмена ответит за потерю транзита газа

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (888)

    (обновлено: )25440
    Недальновидную и безумную политику, которая приведет к потере средств от транзита газа по территории Украины, экс-министр юстиции Елена Лукаш считает госизменой и предрекает обязательные спецконфискаци - потерь можно и нужно избегать.
    Елена Лукаш
    Из личного архива Елены Лукаш

    РИА Новости Украина

    Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину, это может нанести ущерб экономике страны в размере 3,5 миллиарда долларов.

    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно", — заявил Коболев в интервью изданию DW.

    По его мнению, "Россия стремится подавить Украину, как минимум экономически, при мягком сценарии". 

    "Украина потеряет от 2 до 3% ВВП вследствие прекращения транзита российского газа", — скорбно констатируют юбераллесы. "Будет больно", — говорят. Намекают, что больно будет нам, украинцам. А начальникам и их семьям в Лондоне/Вене/Барселоне будет хорошо. Надеюсь, не долго", — написала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

    Как отмечает юрист, "это ж для нас РФ признана агрессором, для них РФ — инвестиционный рай".

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    "Так вот, недальновидную и безумную политику, которая приведет к потере средств от транзита, я лично считаю госизменой. Спецконфискации будут обязательны.Потерь можно и нужно избегать. Доказано липецкими мармеладками, "богданами", "бургер кингами" и т.д.", — подытожила Лукаш.

    Facebook Елены Лукаш
    Скриншот с Facebook

     

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