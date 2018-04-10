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    "Газпром" ответил Меркель на заявление по транзиту газа через Украину

    (обновлено: )1570360
    Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит".
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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    "Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах", — сказал Миллер.

    "Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", — отметил он.

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    Ранее во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

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