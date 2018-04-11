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    Ради выгоды от транзита газа через Украину, РФ забудет о политике – эксперт

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (884)

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    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" отметил, что Россия очень заинтересована в увеличении объема транзита газа, в том числе через Украину.
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Германия приняла во внимание позицию Украины по строительству газопровода "Северный поток-2" и считает важным сохранение транзита российского газа в Европу через ее территорию, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, который 9-10 апреля находился в Берлине с официальным визитом.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам Меркель, она сделала акцент на транзитной роли Украины во время телефонного разговора 9 апреля с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав недопустимой утрату Украиной значения страны-транзитера газа.

    Заявление Меркель в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

    "Для России, которая экспортирует газ, чем больше она будет его экспортировать – либо через Украину, либо через Марс, либо через "Северный поток-2" — тем лучше. Поэтому логика заключается в том, что это может быть, конечно, элемент политического шантажа, и это таковым и является, это правда. Украина также от транзита зарабатывает, но Россия сама заинтересована в увеличении объема, в том числе через Украину. Поэтому если будет благоприятная для них конъюнктура, поверьте мне, они не будут смотреть на политическую целесообразность, а будут гонять газ и через "Северный поток-2", и через украинскую трубу, и через какую-то всепланетную сеть, только бы зарабатывать деньги", — пояснил эксперт.

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