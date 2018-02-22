В Еврокомиссии беспокоятся о будущем транзита газа через Украину

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Еврокомиссия надеется на проведение трехсторонних переговоров с Россией и Украиной о будущем транзита российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза, сказал РИА Новости директор отдела по внутреннему энергетическому рынку ЕС генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

Отвечая на вопрос, начала ли Еврокомиссия подготовительную работу для возможности возобновить трехсторонние переговоры, но теперь уже по теме транзита, он сказал: "Нет, потому что обе стороны — российская и украинская, хотят дождаться итогов стокгольмского арбитража. Их (итогов) мы ожидаем, в общем, к концу нынешнего месяца, однако вы никогда не можете знать наверняка. Как только (решение суда будет — ред.), я думаю, сначала (вопрос) обсудят компании, а затем, возможно, будет вовлечен и политический уровень, и у нас будут трехсторонки по этому вопросу".

"Лично я верю, что это будет необходимо (трехсторонние переговоры — ред.), поскольку это не только коммерческий вопрос, у него есть и политическая сторона. Я думаю, что министры энергетики России и Украины, а также Еврокомиссия примут участие в переговорах в определенный момент", — отметил он.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. При этом открытым остается вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году и его параметрах. В феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.