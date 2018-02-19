"Газпром" увеличил транзит газа через территорию Украину

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" с 1 по 17 февраля увеличил транзит природного газа через территорию Украины на 21,7% до 221,3 млн куб. м в сутки, свидетельствуют данные госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз.

Читайте также: Deutsche Welle: выгодно ли Украине покупать российский газ

Сообщается, что 1 февраля газ через территорию Украины транспортировался в объеме 181,9 млн куб. м в сутки, а к 17 февраля этот показатель вырос до 221,3 млн куб. м в сутки.

Ранее действующий глава МИД Германии Зигмар Габриэль на завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ФРГ хочет гарантировать транзит российского газа через Украину.