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    "Газпром" увеличил транзит газа через территорию Украину

    (обновлено: )18221
    Как стало известно, 1 февраля газ через территорию Украины транспортировался в объеме 181,9 млн куб. м в сутки, а к 17 февраля этот показатель вырос до 221,3 млн куб. м в сутки.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" с 1 по 17 февраля увеличил транзит природного газа через территорию Украины на 21,7% до 221,3 млн куб. м в сутки, свидетельствуют данные госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз.

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    Сообщается, что 1 февраля газ через территорию Украины транспортировался в объеме 181,9 млн куб. м в сутки, а к 17 февраля этот показатель вырос до 221,3 млн куб. м в сутки.

    Ранее действующий глава МИД Германии Зигмар Габриэль на завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ФРГ хочет гарантировать транзит российского газа через Украину.

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