Скоро власть будет укрощать буйных "правых" - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

1 января украинские националисты отметили 109-й день рождения Степана Бандеры. Во время факельного шествия в Киеве ура-патриоты поставили власти целый ряд условий.

Как заявил на митинге нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко, в этом году патриоты будут добиваться смены действующего режима.

"Наши воины на Донбассе проливают кровь за Украину, а не за олигархов, офшоры и тарифы. Не дадим политикам распродать украинскую землю! Не позволим принять особый статус Донбасса и амнистию для террористов! Наша задача — снести этих негодяев и поставить новую украинскую власть. Этот год будет нашим!", - заявил Ильенко.

О том, что новый год может стать периодом серьезных конфликтов между властью и ура-патриотами говорит политический эксперт Алексей Якубин. По его словам, главной проблемой националистов стало то, что их идеи стали частью государственной идеологии, а общество воспринимает этих деятелей как представителей власти.

"В последнее время националистам становится очень сложно критиковать власть. Ведь, по сути, часть патриотов была связана с властью, — отмечает эксперт. Взять хотя бы ту же "Свободу", которая хоть и не представлена во власти, все же имеет целый ряд депутатов в Верховной Раде и большое представительство на местах. Кроме того, сама власть активно эксплуатирует для себя тему национализма, использует эту риторику. Ура-патриоты оказались в ситуации, когда государство реализовывает их чаяния и фантазии. Поэтому националистическое движение потихоньку увядает. Даже на факельном шествии 1 января мы увидели, что оно не так многочисленно, как это ожидалось. На сегодняшний день мы во многом наблюдаем кризис "правого" националистического движения". РИА Новости Украина Евгений Котенко Факельное шествие в Киеве. "Выгнать Порошенко, вернуть Крым и Донбасс"

Вместе с тем, по словам политолога, в новом году между властью и националистами могут возникнуть серьезные разногласия.

"Руководство страны пытается взаимодействовать с западными партнерами, показывать немного другое лицо. В этом контексте возможны проблемы", — уверен Якубин. "Как минимум, встанет вопрос о введении миротворческого контингента на Донбассе, реализации Минских соглашений. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер уже сказал, что все это — только прелюдия. Власть будет сохранять внешнюю легитимность и связь с Западом. Эти темы вряд ли понравятся "правым". Уверен, что они попытаются сорвать все эти процессы. Не исключаю, что осенью мы увидим демарши как в стенах Верховной Рады, так и за ее пределами. Выборы не за горами, так что карта патриотизма будет разыгрываться очень активно".

Якубин не сомневается, что в 2018-м году власть попытается усилить свой контроль за всеми этими движениями.

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"Если вы помните, недавно СБУ сообщила о том, что отдельные представители этих объединений используются Кремлем в качестве провокации против власти, — говорит политолог. Думаю, что такое заявление прозвучало не просто так, а как попытка подготовить общество к тому, что неугодных скоро будут обвинять в работе на Москву. Против таких можно будет начинать активные действия. Тех же "правых", которые готовы к сотрудничеству трогать никто не будет".