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    Скоро власть будет укрощать буйных "правых" - Якубин

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (89)

    (обновлено: )30630
    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, неугодные власти националисты будут объявлены "рукой Кремля", с патриотами из числа лояльных продолжат сотрудничество.
    В Киеве прошло Факельное шествие в честь Бандеры. Архивное фото
    segodnya.ua

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    1 января украинские националисты отметили 109-й день рождения Степана Бандеры. Во время факельного шествия в Киеве ура-патриоты поставили власти целый ряд условий.

    Факельное шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. Видео
    Канал на Youtube 112 Украина
    Факельное шествие в честь Бандеры в центре Киеве

    Как заявил на митинге нардеп от "Свободы" Андрей Ильенко, в этом году патриоты будут добиваться смены действующего режима.

    "Наши воины на Донбассе проливают кровь за Украину, а не за олигархов, офшоры и тарифы. Не дадим политикам распродать украинскую землю! Не позволим принять особый статус Донбасса и амнистию для террористов! Наша задача — снести этих негодяев и поставить новую украинскую власть. Этот год будет нашим!", - заявил Ильенко.

    О том, что новый год может стать периодом серьезных конфликтов между властью и ура-патриотами говорит политический эксперт Алексей Якубин. По его словам, главной проблемой националистов стало то, что их идеи стали частью государственной идеологии, а общество воспринимает этих деятелей как представителей власти.

    "В последнее время националистам становится очень сложно критиковать власть. Ведь, по сути, часть патриотов была связана с властью, — отмечает эксперт. Взять хотя бы ту же "Свободу", которая хоть и не представлена во власти, все же имеет целый ряд депутатов в Верховной Раде и большое представительство на местах. Кроме того, сама власть активно эксплуатирует для себя тему национализма, использует эту риторику. Ура-патриоты оказались в ситуации, когда государство реализовывает их чаяния и фантазии. Поэтому националистическое движение потихоньку увядает. Даже на факельном шествии 1 января мы увидели, что оно не так многочисленно, как это ожидалось. На сегодняшний день мы во многом наблюдаем кризис "правого" националистического движения".

    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие в Киеве. "Выгнать Порошенко, вернуть Крым и Донбасс"

    Вместе с тем, по словам политолога, в новом году между властью и националистами могут возникнуть серьезные разногласия.

    "Руководство страны пытается взаимодействовать с западными партнерами, показывать немного другое лицо. В этом контексте возможны проблемы", — уверен Якубин. "Как минимум, встанет вопрос о введении миротворческого контингента на Донбассе, реализации Минских соглашений. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер уже сказал, что все это — только прелюдия. Власть будет сохранять внешнюю легитимность и связь с Западом. Эти темы вряд ли понравятся "правым". Уверен, что они попытаются сорвать все эти процессы. Не исключаю, что осенью мы увидим демарши как в стенах Верховной Рады, так и за ее пределами. Выборы не за горами, так что карта патриотизма будет разыгрываться очень активно".

    Якубин не сомневается, что в 2018-м году власть попытается усилить свой контроль за всеми этими движениями.

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    "Если вы помните, недавно СБУ сообщила о том, что отдельные представители этих объединений используются Кремлем в качестве провокации против власти, — говорит политолог. Думаю, что такое заявление прозвучало не просто так, а как попытка подготовить общество к тому, что неугодных скоро будут обвинять в работе на Москву. Против таких можно будет начинать активные действия. Тех же "правых", которые готовы к сотрудничеству трогать никто не будет".

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