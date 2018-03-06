наверх
06.03.201821:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.48- 0.05
  • EUR32.59- 0.08
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (592)

    (обновлено: )59464
    По мнению политолога Руслана Бортника, активность националистов вокруг концерта певицы Ирины Билык связана с желанием пропиариться накануне предстоящих выборов.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Ани Лорак с Дмитрием Песковым, его женой Татьяной Навкой, Филиппом Киркоровым и Полиной Гагариной
    rr_photo
    Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ

    Активисты радикально настроенной организации С14 призывают жителей Львова выразить "свою гражданскую позицию" по поводу выступления в городе народной артистки Украины Ирины Билык.

    "Вниманию наших сторонников и просто неравнодушных львовян! Как мы знаем, в 19.00 в Оперном театре будет выступать Ирина Билык. Она известна тем, что незаконно ездила в оккупированный Крым 2015 года, а в 2014 и 2017 посещала Кремлевский дворец. Признавать Россию агрессором и Крым оккупированным Билык не захотела. Поэтому приглашаем всех активных граждан прийти 6.03 на 18.00 под Оперный, тем самым проявив свою гражданскую позицию по этому вопросу", - говорится в заявлении С14.Львов на странице в Facebook.

    Националисты не будут пассивно наблюдать за тем, что происходит, поэтому в ближайшее время следует ожидать мощного ответа националистов на разгон палаточного городка под Верховной Радой. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил внефракционный народный депутат от партии "ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, активность националистов связана с предстоящими выборами.

    Свободовец и экс-министр схлестнулись из-за российских артистов. Видео
    Newsone/Youtube
    Экс-министр и "свободовец" схлестнулись из-за артистов, выступающих в РФ

    "Националисты борются между собой за пальму первенства правом крыле украинской политики. С одной мы видим "Национальные дружины" и "Свободу", с другой ОУН Николая Коханивского, "Правый сектор" и других. Все они борются за "правую" франшизу, поэтому в ближайшее время будут еще больше радикализироваться, чтобы доказать своему электорату, что именно они - наиболее честные и завзятые. Создается впечатление, что без разрешения "Свободы" во Львове нельзя провести ни одного публичного мероприятия", — считает Бортник.

    Кроме того, эксперт связывает "наезды" на украинских исполнителей с решением финансовых вопросов.

    "Есть много сообщений о том, что все эти атаки на концерты связаны с попыткой откровенного шантажа и вымогательства, а также лоббированием интересов того или иного артиста или продюсера", — резюмировал политолог.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС