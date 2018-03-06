Ура-патриоты против Билык. Радикалы готовятся к выборам

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина rr_photo Культурная боль патриота. Звезды-"зрадники" покоряют РФ

Активисты радикально настроенной организации С14 призывают жителей Львова выразить "свою гражданскую позицию" по поводу выступления в городе народной артистки Украины Ирины Билык.

"Вниманию наших сторонников и просто неравнодушных львовян! Как мы знаем, в 19.00 в Оперном театре будет выступать Ирина Билык. Она известна тем, что незаконно ездила в оккупированный Крым 2015 года, а в 2014 и 2017 посещала Кремлевский дворец. Признавать Россию агрессором и Крым оккупированным Билык не захотела. Поэтому приглашаем всех активных граждан прийти 6.03 на 18.00 под Оперный, тем самым проявив свою гражданскую позицию по этому вопросу", - говорится в заявлении С14.Львов на странице в Facebook.

Националисты не будут пассивно наблюдать за тем, что происходит, поэтому в ближайшее время следует ожидать мощного ответа националистов на разгон палаточного городка под Верховной Радой. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил внефракционный народный депутат от партии "ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, активность националистов связана с предстоящими выборами.

"Националисты борются между собой за пальму первенства правом крыле украинской политики. С одной мы видим "Национальные дружины" и "Свободу", с другой ОУН Николая Коханивского, "Правый сектор" и других. Все они борются за "правую" франшизу, поэтому в ближайшее время будут еще больше радикализироваться, чтобы доказать своему электорату, что именно они - наиболее честные и завзятые. Создается впечатление, что без разрешения "Свободы" во Львове нельзя провести ни одного публичного мероприятия", — считает Бортник.

Кроме того, эксперт связывает "наезды" на украинских исполнителей с решением финансовых вопросов.

"Есть много сообщений о том, что все эти атаки на концерты связаны с попыткой откровенного шантажа и вымогательства, а также лоббированием интересов того или иного артиста или продюсера", — резюмировал политолог.