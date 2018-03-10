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    Блок Юлии Тимошенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Александр Шепелев. Архивное фото
    СМИ выяснили, кто в Украине "схоронил" экс-соратника Тимошенко Шепелева
    00:22 10.02.2018
    1661Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Бывший народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко" Александр Шепелев попал в Украину с территории России через неконтролируемый участок границы в Донецкой области. В Украине Шепелева "приютил" экс-нардеп от БЮТ Гарегин Арутюнов.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Карасев о спектакле в ВР и лицемерии депутатов
    07:02 10.04.2017
    3368
    Депутаты от "Самопомичи" пытаются выглядеть в глазах избирателей проевропейскими реформаторами, но фактически действуют по принципу "чем хуже, тем лучше", отмечает политический эксперт Вадим Карасев.
    Сергей Тарута о финансировании Свободы. Видео
    Тарута о финансировании "Свободы": деньги давали Клюев, Коломойский и РФ 
    05:08 15.12.2014
    767
    "Свобда", считает бывший губернатор Донецкой области, стала неким "противоядием" против политической силы экс-премьера Юлии Тимошенко.
    Патрулирование Харькова
    Выборы в Раду на Харьковщине. Партийные, самовыдвиженцы и двойники
    14:50 21.10.2014
    4476Выборы в парламент 2014
    Парламентские выборы в Харьковской области обещают быть жесткими, однако, скорее всего, многие из нардепов, избравшиеся в регионе ранее, смогут сохранить свои мандаты.
    Заседание Верховной Рады Украины
    Фракции БЮТ и НУНС покинули сессионный зал Рады
    12:44 20.05.2011
    5
    Депутаты оппозиционных фракций "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС) и "БЮТ-Батькивщина" в пятницу покинули сессионный зал Верховной Рады в знак протеста против действий власти в отношении экс-главы МВД Юрия Луценко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Александр Шепелев. Архивное фото
    СМИ выяснили, кто в Украине "схоронил" экс-соратника Тимошенко Шепелева
    00:22 10.02.2018
    1661
    Бывший народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко" Александр Шепелев попал в Украину с территории России через неконтролируемый участок границы в Донецкой области. В Украине Шепелева "приютил" экс-нардеп от БЮТ Гарегин Арутюнов.
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