Бывший народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко" Александр Шепелев попал в Украину с территории России через неконтролируемый участок границы в Донецкой области. В Украине Шепелева "приютил" экс-нардеп от БЮТ Гарегин Арутюнов.
Депутаты оппозиционных фракций "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС) и "БЮТ-Батькивщина" в пятницу покинули сессионный зал Верховной Рады в знак протеста против действий власти в отношении экс-главы МВД Юрия Луценко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Бывший народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко" Александр Шепелев попал в Украину с территории России через неконтролируемый участок границы в Донецкой области. В Украине Шепелева "приютил" экс-нардеп от БЮТ Гарегин Арутюнов.