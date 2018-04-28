Стали известны подробности задержания в Германии экс-нардепа от БЮТ

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины от "Блока Юлии Тимошенко" (БЮТ), которого разыскивает Национальное антикоррупционное бюро Украины, Дмитрий Крючков содержится под стражей в немецкой Баварии, сообщает Deutsche Welle.

НАБУ на днях подтвердило, что в Германии задержан бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

По данным немецких СМИ, Крючкова, который около года скрывался от правоохранительных органов Украины, 14 апреля задержали на германской границе, когда он выезжал в австрийский Зальцбург. Экс-нардепа остановили для проверки документов немецкие правоохранители.

"Злую шутку с бывшим депутатом от Блока Юлии Тимошенко, очевидно, сыграл кризис беженцев. Ведь именно из-за наплыва беженцев на границе Германии и Австрии, как исключение из действия Шенгенского соглашения, уже несколько лет действует усиленный контроль документов", — говорится в статье.

По информации DW, после этого немецкие правоохранители доставили украинца в суд пограничного городка Розенгайм для избрания меры пресечения.

epravda.com.ua Дмитрий Крючков

С тех пор, сообщили в прокуратуре Мюнхена, Крючков находится под стражей, поскольку немецкие правоохранительные органы подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на его арест до тех пор, пока из Украины не поступят документы на экстрадицию.

Напомним, председатель правления ЧАО "ХК "Энергомережа" Дмитрий Крючков подозревается в хищении сотен миллионов гривен компании "Запорожьеоблэнерго". В настоящее время Национальное антикоррупционное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии.

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Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривень "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го, по словам директора НАБУ Артема Сытника, его объявили в розыск.