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    Стали известны подробности задержания в Германии экс-нардепа от БЮТ

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    Немецкие СМИ отмечают, Что "злую шутку с бывшим депутатом от "Блока Юлии Тимошенко" сыграл кризис беженцев, ведь именно из-за наплыва беженцев на границе Германии и Австрии уже несколько лет действует усиленный контроль документов".
    Наручники. Архивное фото
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины от "Блока Юлии Тимошенко" (БЮТ), которого разыскивает Национальное антикоррупционное бюро Украины, Дмитрий Крючков содержится под стражей в немецкой Баварии, сообщает Deutsche Welle.

    НАБУ на днях подтвердило, что в Германии задержан бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". 

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    По данным немецких СМИ, Крючкова, который около года скрывался от правоохранительных органов Украины, 14 апреля задержали на германской границе, когда он выезжал в австрийский Зальцбург. Экс-нардепа остановили для проверки документов немецкие правоохранители.

    "Злую шутку с бывшим депутатом от Блока Юлии Тимошенко, очевидно, сыграл кризис беженцев. Ведь именно из-за наплыва беженцев на границе Германии и Австрии, как исключение из действия Шенгенского соглашения, уже несколько лет действует усиленный контроль документов", — говорится в статье.

    По информации DW, после этого немецкие правоохранители доставили украинца в суд пограничного городка Розенгайм для избрания меры пресечения.

    epravda.com.ua
    Дмитрий Крючков

    С тех пор, сообщили в прокуратуре Мюнхена, Крючков находится под стражей, поскольку немецкие правоохранительные органы подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на его арест до тех пор, пока из Украины не поступят документы на экстрадицию.

    Напомним, председатель правления ЧАО "ХК "Энергомережа" Дмитрий Крючков подозревается в хищении сотен миллионов гривен компании "Запорожьеоблэнерго". В настоящее время Национальное антикоррупционное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии.

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    Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривень "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го, по словам директора НАБУ Артема Сытника, его объявили в розыск.

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