Тягнибок заподозрил Польшу в подготовке захвата части Украины

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Новый польский закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии, указывает на территориальные претензии Варшавы к Киеву. Об этом заявил лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок.

Политик убежден, что документ "имеет дальновидные мотивации".

"Во-первых, он направлен на ассимиляцию украинцев, которые работают в Польше. Во-вторых, обратите внимание, в нем поляки, называя современную территорию современной Галичины и Волыни, очертили ее как Восточная Малопольша. Фактически, уже глядя наперед, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к стране", — сказал он в эфире канала NewsOne.

По мнению Тягнибока, новый закон влияет и на конфликт на востоке Украины.

"Поляки сегодня открыли второй фронт против Украины. Потому что они должны понимать, что с красно-черным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только страну ценой своей жизни, а защищают Европу и, в первую очередь, Польшу", — сказал лидер "Свободы".

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".