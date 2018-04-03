Экологи заявили об опасности радиоактивной катастрофы в Донбассе

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Ополченцы самопроозглашенной ДНР планируют затопить шахту "Юный коммунар", которая находится в окрестностях Енакиево. В этой шахте 16 сентября 1979 года взорвали ядерный заряд, сообщает "Радіо Свобода".

Отмечается, что все документы о ядерном взрыве под Енакиево находятся в Москве и до сих пор засекречены. Добычу в шахте "Юный коммунар" прекратили в 2003 году, однако специальная комиссия приняла решение оставить шахту на сухой консервации и постоянно откачивать из нее воду. Ученый-гидролог Евгений Яковлев утверждает, что специалисты опасались попадания в грунтовые воды зараженных частиц после затопления шахты.

Читайте также: "Экологическая катастрофа". Почему во Франции исчезают птицы?

"Будет содержаться цезий и мигрировать стронций – он более подвижен в воде, в породах", – отметил ученый.

В марте 2018 года ополченцы непризнанной ДНР заявили, что с 14 апреля на "Юном коммунаре" перестанут откачивать воду.

Геологи предупреждают, что на неподконтрольной территории сейчас находится не менее 32 затопленных шахты, которые часто связаны между собой водными токами. Из-за проседания почвы грязная вода выходит наружу и отравляет питьевую.

"Уровень грунтовых вод сравнится с уровнем поверхности. Донбасс превратится в болото", – отметил заместитель руководителя Национального экологического центра Алексей Василюк.

Экологи считают, что отравленная солями, вредной химией и радиоактивными частицами вода может попасть в крупнейшие реки региона Северский Донец и Кальмиус.

Читайте также — Борейко: Украина – на грани экологической катастрофы, серьезнее аварии на ЧАЭС

В случае наихудшего из сценариев радиоактивная вода может отравить весь Донбасс и попасть в Азовское море, что приведет к экологической катастрофе.

Отметим, что ранее уже неоднократно экологи обращали внимание на угрозу экологической катастрофы в Донбассе, однако радиоактивную угрозу обсуждают впервые.