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    Экологи заявили об опасности радиоактивной катастрофы в Донбассе

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    Ополченцы самопровозглашенной ДНР намерены затопить шахту "Юный коммунар", которая находится под Енакиево. Экологи утверждают, что в этой шахте взорвали ядерный заряд.
    Радіо Свобода

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Ополченцы самопроозглашенной ДНР планируют затопить шахту "Юный коммунар", которая находится в окрестностях Енакиево. В этой шахте 16 сентября 1979 года взорвали ядерный заряд, сообщает "Радіо Свобода".

    Отмечается, что все документы о ядерном взрыве под Енакиево находятся в Москве и до сих пор засекречены. Добычу в шахте "Юный коммунар" прекратили в 2003 году, однако специальная комиссия приняла решение оставить шахту на сухой консервации и постоянно откачивать из нее воду. Ученый-гидролог Евгений Яковлев утверждает, что специалисты опасались попадания в грунтовые воды зараженных частиц после затопления шахты.

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    "Будет содержаться цезий и мигрировать стронций – он более подвижен в воде, в породах", – отметил ученый.

    В марте 2018 года ополченцы непризнанной ДНР заявили, что с 14 апреля на "Юном коммунаре" перестанут откачивать воду.

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    Геологи предупреждают, что на неподконтрольной территории сейчас находится не менее 32 затопленных шахты, которые часто связаны между собой водными токами. Из-за проседания почвы грязная вода выходит наружу и отравляет питьевую.

    "Уровень грунтовых вод сравнится с уровнем поверхности. Донбасс превратится в болото", – отметил заместитель руководителя Национального экологического центра Алексей Василюк.

    Экологи считают, что отравленная солями, вредной химией и радиоактивными частицами вода может попасть в крупнейшие реки региона Северский Донец и Кальмиус.

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    В случае наихудшего из сценариев радиоактивная вода может отравить весь Донбасс и попасть в Азовское море, что приведет к экологической катастрофе.

    Отметим, что ранее уже неоднократно экологи обращали внимание на угрозу экологической катастрофы в Донбассе, однако радиоактивную угрозу обсуждают впервые. 

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