В Донбассе на шахте произошел взрыв

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Донецкой области около полуночи 16 апреля произошел взрыв воздушно-метановой смеси, сообщает Госслужба ЧС Украины во вторник.

По информации спасателей, в результате взрыва пострадали 7 горняков.

"16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского района на шахте "Покровская" ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", на горизонте 470 м, во второй южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали 7 горняков. Погибших нет. Пострадавшие госпитализированы в больницы г. Краматорск и г. Мирноград", — говорится в сообщении ГСЧС.

К аварийно-спасательным работам были привлечены шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь.

Ранее сообщалось, что обвал произошел на шахте "Капитальная" в городе Мирноград Донецкой области, погиб один горняк.