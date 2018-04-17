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    В Донбассе на шахте произошел взрыв

    (обновлено: )41206
    Госслужба ЧС Украины сообщает, что вечером 16 апреля ЧП случилось на шахте "Покровская". Взрыв произошел на глубине 470 метров, при этом пострадали семь человек.
    Взрыв на шахте. Архивное фото
    Фото: facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Донецкой области около полуночи 16 апреля произошел взрыв воздушно-метановой смеси, сообщает Госслужба ЧС Украины во вторник.

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    По информации спасателей, в результате взрыва пострадали 7 горняков.

    "16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского района на шахте "Покровская" ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", на горизонте 470 м, во второй южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали 7 горняков. Погибших нет. Пострадавшие госпитализированы в больницы г. Краматорск и г. Мирноград", — говорится в сообщении ГСЧС.

    К аварийно-спасательным работам были привлечены шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь.

    Ранее сообщалось, что обвал произошел на шахте "Капитальная" в городе Мирноград Донецкой области, погиб один горняк.

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