В Запорожской области на шахте произошло возгорание, есть пострадавшие

По информации "Украинской правды", в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области около полудня в четверг произошло возгорание в шахте, во время которого 80 шахтеров находились на глубине более полукилометра.

По словам источников в правоохранительных органах, у одного из пострадавших состояние тяжелое. Дежурный горно-спасательного отряда отказался официально подтвердить либо опровергнуть факт пожара в шахте.

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При этом в местных соцсетях пользователи выставляют фото с дымящейся шахтой, а также обвинениями в адрес инвесторов и руководства, которые якобы не выделяют должных средств на охрану труда.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет.