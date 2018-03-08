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    В Запорожской области на шахте произошло возгорание, есть пострадавшие

    (обновлено: )23602
    В Запорожской области из-за возгорания в шахте Запорожского железорудного комбината пострадали 6 горняков. На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать людей из-под земли.
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    По информации "Украинской правды", в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области около полудня в четверг произошло возгорание в шахте, во время которого 80 шахтеров находились на глубине более полукилометра.

    По словам источников в правоохранительных органах, у одного из пострадавших состояние тяжелое. Дежурный горно-спасательного отряда отказался официально подтвердить либо опровергнуть факт пожара в шахте.

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    При этом в местных соцсетях пользователи выставляют фото с дымящейся шахтой, а также обвинениями в адрес инвесторов и руководства, которые якобы не выделяют должных средств на охрану труда.

    Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

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