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    Происшествия

    В Донецке горит шахта "Куйбышевская"

    (обновлено: )13014
    Возгорание произошло в одном из административных зданий шахты. Горит административно-бытовой комбинат, пламенем охвачено все здание. Информации о возможных жертвах не поступало.
    Пожар на шахте Куйбышевская в Донецке
    ДАН

    ДОНБАСС, 25 апр — РИА Новости Украина. Крупный пожар произошел на территории шахты "Куйбышевская" в Донецке, сообщили во вторник РИА Новости в самопровозглашенной ДНР.

    "Пожар на шахте "Куйбышевская", на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая", — сообщили местные спасательные службы.

    ДАН
    Пожар на шахте "Куйбышевская" в Донецке

    В то же время, как сообщает интернет-издание "Новости Донбасса" со ссылкой на местные СМИ, возгорание произошло в одном из административных зданий шахты. Горит административно-бытовой комбинат, пламенем охвачено все здание.

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    Информации о причинах происшествия, а также о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало. 

    Напомним, ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной ДНР планируют затопить шахту "Юнком" под Донецком, что, по мнению экспертов и экологов, грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в шахте.

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