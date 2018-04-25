В Донецке горит шахта "Куйбышевская"

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ДОНБАСС, 25 апр — РИА Новости Украина. Крупный пожар произошел на территории шахты "Куйбышевская" в Донецке, сообщили во вторник РИА Новости в самопровозглашенной ДНР.

"Пожар на шахте "Куйбышевская", на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая", — сообщили местные спасательные службы.

ДАН Пожар на шахте "Куйбышевская" в Донецке

В то же время, как сообщает интернет-издание "Новости Донбасса" со ссылкой на местные СМИ, возгорание произошло в одном из административных зданий шахты. Горит административно-бытовой комбинат, пламенем охвачено все здание.

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Информации о причинах происшествия, а также о жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной ДНР планируют затопить шахту "Юнком" под Донецком, что, по мнению экспертов и экологов, грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, оставшейся в шахте.