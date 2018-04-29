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    Число жертв аварии в Кривом Роге растет: умер одиннадцатый пассажир маршрутки

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    Масштабное ДТП в Кривом Роге (36)

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    В больнице Кривого Рога скончался еще один пассажир маршрутки, которая попала в масштабное ДТП 17 апреля. Сразу после аварии сообщалось о семи жертвах, однако в последующие дни их число выросло до 11.
    Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек
    Фото 1tv.kr.ua

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Кривом Роге снова увеличилось количество жертв кошмарной аварии, когда столкнулись автомобиль, маршрутка и автобус. В ночь на воскресенье умер уже одиннадцатый человек, пострадавший в этом ДТП.

    Первые минуты после аварии в Кривом Роге
    Видео facebook.com/pg/dtp.kiev.ua/
    Опубликованы шокирующие кадры первых минут после аварии в Кривом Роге

    "Первый криворожский" сообщает, что умерший — пассажир маршрутки, которая утром 17 апреля попала в ДТП в Кривом Роге на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. О десятой жертве аварии — 60-летний мужчина также умер в больнице — стало известно 25 апреля.

    Также в центральной городской больнице больнице находятся другие пострадавшие в аварии, один из них — до сих пор в реанимации.

    Напомним, 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". Вскоре было установлено, что водитель Mazda опаздывал на автовокзал и спровоцировал аварию. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.

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