В Кривом Роге следователя полиции и адвоката поймали на взятке в $10 тыс

СБУ

КИЕВ, 29 апр – РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кривом Роге следователя полиции на взятки, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Правоохранители установили, что капитан полиции требовал 10 тысяч долларов США от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия. В качестве "посредника" для получения неправомерной выгоды следователь привлек знакомого адвоката.

СБУ В Кривом Роге следователя полиции задержали на взятке в 10 тысяч долларов

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников после получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с военной прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним, 24 апреля спецназ Национального антикоррупционного бюро в Киеве задержал работника СБУ, которого подозревают в вымогательстве взятки. Сотрудник спецслужбы требовал взятку у иностранцев. На следующий день стало известно, что "во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег".