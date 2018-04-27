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    Общество

    Пойманного на взятке СБУшника арестовали на два месяца

    (обновлено: )5810
    В ходе судебного заседания прокурор САП подал ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8 млн гривен.
    Александр Карамушка
    "Громадське ТБ"

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для сотрудника Службы безопасности Украины Александра Карамушки, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере $47,5 тыс., сообщает "Укринформ".

    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры. Видео
    НАБУ/Youtube
    Взятка для сотрудника СБУ. Появились оперативные кадры

    Как уточняется, подозреваемый арестован сроком на 60 дней с возможностью внесения залога 1,2 миллиона гривен.

    В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8 млн гривен.

    Напомним, 24 апреля спецназ Национального антикоррупционного бюро  в Киеве задержал работника СБУ, которого подозревают в вымогательстве взятки. Сотрудник спецслужбы требовал взятку у иностранцев. На следующий день стало известно, что "во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег".

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