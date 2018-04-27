Пойманного на взятке СБУшника арестовали на два месяца

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для сотрудника Службы безопасности Украины Александра Карамушки, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере $47,5 тыс., сообщает "Укринформ".

Как уточняется, подозреваемый арестован сроком на 60 дней с возможностью внесения залога 1,2 миллиона гривен.

В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8 млн гривен.

Напомним, 24 апреля спецназ Национального антикоррупционного бюро в Киеве задержал работника СБУ, которого подозревают в вымогательстве взятки. Сотрудник спецслужбы требовал взятку у иностранцев. На следующий день стало известно, что "во время обысков НАБУ был найден кокаин и крупные суммы денег".