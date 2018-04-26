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    Заместитель мэра Луцка и областной судья задержаны на взятке - Луценко

    (обновлено: )3701
    Прокуратурой Волынской области совместно с работниками СБУ, Нацполиции и САП задержаны трое чиновников горсовета областного центра, в том числе заместитель городского головы, во время получения крупной взятки.
    Задержание на взятке в Луцке
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Заместителя мэра Луцка и еще двух чиновников городского совета задержали на получении части взятки в размере $17 000, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
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    "Прокуратурой Волынской области совместно с работниками СБУ, Нацполиции и САП задержаны трое чиновников горсовета областного центра, в том числе — заместителя городского головы, во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 000 долларов США за оформление права собственности на уже построенный жилой дом", — написал Луценко вечером в среду на странице в Facebook.

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    Он добавил, что во время документирования нарушения закона установили, что заместитель мэра был посредником во время вымогательства главой одного из судов области взятки в размере 10 000 долларов за вынесение положительного решения в уголовном производстве.

    Фамилии чиновников генпрокурор не назвал, однако известно, что накануне сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в кабинете заммэра Луцка Александра Рачкова.

    Facebook Юрия Луценко
    Задержание на взятке в Луцке

    По данным Луценко, судью также задержали во время получения взятки.

    Ранее стало известно имя сотрудника столичного главка СБУ, который был задержан на взятке и с кокаином

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