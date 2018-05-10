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    В Кривом Роге исполнили песню о российских военных в Сирии

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (377)

    (обновлено: )26041
    Песня официального представителя МИД РФ Марии Захаровой "Верните память", которую она посвятила российским солдатам в Сирии, прозвучала на торжествах в честь Дня Победы в Кривом Роге Днепропетровской области.
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    Концертный номер с использованием этой песни показали во время церемонии возложения цветов к братской могиле в одном из районов Кривого Рога. При этом на мероприятии присутствовали депутаты Верховной Рады, мэр города Юрий Вилкул и другие чиновники.

    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День Победы в Днепре. "Х... вы себе сломаете!"

    По данным "Первого криворожского", информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.

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    "Как это больно, бесчеловечно", — поет одна из участниц церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов. Как вам костюмы девушек? А их головные уборы? Что они вам напоминают? Что символизируют, на ваш взгляд?" — говорится в описании к видео.

    За несколько дней до Дня Победы Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о возможных провокациях во время праздника, поэтому правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы. По данным полиции, в мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине приняли участие около 460 000 человек; были задержаны 28 человек

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