День Победы в Днепре. "Х... вы себе сломаете!"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Как и по всей Украине, День Победы в Днепре был не только поводом вспомнить о подвигах ветеранов, но и причиной для беспокойства. Ведь почему-то именно здесь, а не, скажем традиционно горячих западных регионах, в этот день разгораются нешуточные страсти.

Смена ориентиров

Как, например, в прошлом году, когда возложение цветов к Монументу Победы превратилось в настоящее побоище. Напомним, тогда ветераны-афганцы так неожиданно и сильно намяли бока бравым ура-патриотам, что вступиться за них пришлось даже официальным властям. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что на на патриотов напали "титушки", вступившие в сговор с местной полицией. Глава МВД Арсен Аваков снял с постов все руководство полиции города и области. А мэр Днепра Борис Филатов заявил о закрытии всех "ветеранских" организаций, попутно пригрозив создать в городе карательные отряды "правых" на подобие немецких фрайкоров начала 20 века.

Любопытно, что спустя год, понимая, что позиции патриотов уже не так сильны, градоначальник был не столь резок в своих угрозах. Даже наоборот — тем, кого Филатов так рьяно защищал в прошлый День Победы, сегодня обещал устроить "темную". Накануне праздника мэр четко дал понять, что не допустит бесчинства в городе, назвав вчерашних союзников "красно-черным жульем".

Тревожное ожидание

Тем более, что поводы для беспокойства действительно имелись. Накануне неизвестные разрисовали красной краской и повредили монумент советским воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками при обороне Днепра в августе 1941 года. Дерзкий шаг вполне можно было рассматривать как сигнал от радикалов — в этот раз они сделают все, чтобы отомстить своим обидчикам.

Опасения подтверждала и полная боевая готовность правоохранительных органов, которые основное напряжение прогнозировали как раз в Запорожской и Днепропетровской областях. Не удивительно, что меры предосторожности были приняты самые серьезные — с полтысячи полицейских вышли на улицы города 9 мая.

Но, пожалуй, самым серьезным поводом к тому, чтобы быть на чеку мог стать намеченный на День Победы… финал футбольного Кубка Украины. Явно не просчитав рисков, организаторы матча между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" наверняка пожалели о том, что назначили поединок именно в Днепре. Не секрет, что дружеские фанатские группировки "Динамо" и "Днепра", мягко говоря, не испытывают пиетета перед Великой Победой и теми, кто ее завоевал. Поэтому День Победы мог рассматриваться как шанс для того, чтобы, объединив усилия, показать ветеранам и им потомкам, кто в Днепре настоящий хозяин.

Двойная мораль

Впрочем, у тех, кто обеспечивал безопасность в Днепре 9 мая на этот счёт было другое мнение. Памятуя о прошлогодних столкновениях, полиция сделала все, чтобы не допустить вакханалии. И где-то даже переусердствовала.

Взяв в плотное кольцо участок на проспекте Яворницкого, копы жестко фильтровали всех, кто заходил на территорию проведения мероприятий. Порой, это даже доходило до фанатизма. Например, представителей Союза офицеров попросту не пустили к монументу. Как объяснили полицейские, венок в виде пятиконечной звезды, который они хотели возложить подпадает под запрет как тоталитарная символика. При этом, прямо возле Вечного огня стояли молодчики из "Азова" с "волчьим крюком" на груди и к ним не было никаких претензий.

"Да, я воевал в Советском Союзе, и горжусь этим", — искренне недоумевал ветеран-афганец. "Почему им можно стоять с бандеровским флагом, а я не могу почтить память отцов?!"

"Даже ваш Тягнибок служил в Советской Армии. Да здесь половина мужиков там служили, что ж вы творите!"

РИА Новости Украина Николай Лаврентьев День победы в Днепре в окружении националистов

Двойную мораль полиция исповедовала и на территории празднования. Так, пенсионера с букетом сирени в руках жестко скрутили и тут же без церемоний вышвырнули вон, увидев у него советскую символику.

Атмосферу тревожности усиливали то и дело лопающиеся в руках горожан шарики, которые раздавали в палатках от экс-мэра Днепра Александра Вилкула. Каждый такой хлопок еще больше мобилизировал и без того напряженных полицейских. Хотя, по разговорам в рядах правоохранителей было понятно, какую из сторон они негласно поддерживают.

РИА Новости Украина Николай Лаврентьев Член "Азова" в День Победы в Днепре

"Главное, чтоб ЭТИ отсюда свалили и тогда все успокоится", — кивнул в сторону малочисленной черно-красной братии один из копов.

Праздник или нет?

"Эти", тем временем, плотными рядами окружив Монумент славы, готовились встретить колону "Бессметного полка", которая уже начала свое внушительное шествие. Хотя, реально оценивая силы, ура-патриоты прекрасно понимали, что в случае чего их "могучую кучку" просто сметут тысячи днепрян с портретами предков в руках. Все, что оставалось радикалам, это выражать свое недовольств в словесной форме.

"В нашей стране живут несколько этнических сообществ. Есть украинцы, а есть малоросы. Одни любят свое государство, другие — любят Советский Союз. 9 мая — это праздник победы несуществующей страны, в которую все эти люди мечтают вернуться. Мы считаем, что 9 мая — это никакой не праздник, а день горя. "Советы" никогда не щадили украинцев", — возмущался один из патриотов.

Чтобы не допустить подхода колонны к Монументу Славы националисты развернули огромный плакат "Сломали хребет Гитлеру — сломаем и Путину". Но на фоне огромной толпы тех, кто пришел отмечать День Победы этот перформанс выглядел насмешкой.

"Х… вы себе, скорее, сломаете", — пусть и не цензурно, но вполне адекватно ситуации выразилась одна из участниц Бессмертного полка.

Беспрепятственно минуя радикалов, тысячи жителей Днепра под песни военных лет почтили память предков.

Ждали другого

В целом же, праздник победы в Днепре удался, подтвердив общие в стране тенденции — украинцы наконец осознали, что ура-патриоты находятся в пусть и агрессивном, но все-таки меньшинстве.

Жаль только ветеранов Великой Отечественной, которые, пройдя все круги ада вынуждены молчаливо наблюдать за тем, как праздник превращается в повод для лишней тревоги.

РИА Новости Украина Николай Лаврентьев День победы в Днепре в окружении националистов

"Раньше было иначе, чем сейчас. В годы войны мы ждали совсем другого", — признается прошедший всю Европу летчик Георгий Лебедев. "9 мая — это святой день. Разве могли мы предположить, что охранять праздник будут полицейские…. А эти красно-черные флаги… Да я бы их всех расстрелял. Я с первого дня на фронте и прекрасно знаю этих фашистских пособников… СС "Галичина" запрещена Нюрнбергским процессом, а они устраивают чествование этих деятелей.

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