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    Одесского ветерана поздравили с Днем Победы парадом у дома

    (обновлено: )434120
    В Одессе в День Победы трогательно поздравили 97-летнего ветерана, полковника Ивана Кулибабу, который уже не выходит из квартиры: под его домом состоялся парад.
    Парад под окнами одесского ветерана. Видео
    facebook.com/navy.mil.gov.ua

    Кадры парада выложило "Настоящее время" на странице в Facebook:

    "Полковник Иван Кулибаба, 1920 года рождения, морской пехотинец. На военной службе с 1939 по 1971 гг. Встретил войну в 1941 году в Керчи. Воевал в Крыму, на Северном Кавказе, ранен под Новороссийском. С Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне украинские военные моряки и волонтеры поздравили ветерана дома", — сообщается на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

    Кулибабу поздравляют парадом второй год подряд. Фоторепортаж 2017 года доступен по ссылке.


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