Одесского ветерана поздравили с Днем Победы парадом у дома

Кадры парада выложило "Настоящее время" на странице в Facebook:

"Полковник Иван Кулибаба, 1920 года рождения, морской пехотинец. На военной службе с 1939 по 1971 гг. Встретил войну в 1941 году в Керчи. Воевал в Крыму, на Северном Кавказе, ранен под Новороссийском. С Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне украинские военные моряки и волонтеры поздравили ветерана дома", — сообщается на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кулибабу поздравляют парадом второй год подряд. Фоторепортаж 2017 года доступен по ссылке







