Тренд дня: "День Победы прошел с триумфом"

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украина в среду отпраздновала 73-ю годовщины победы над нацистской Германией. Практически по всей стране прошли марши и шествия в память о победителях. Напомним, что начиная с 2016 года, 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. На протяжении уже нескольких лет Украинский институт национальной памяти выступает с инициативой о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е число по западноевропейскому образцу.

В этом году, несмотря на попытки властей изменить формат праздника, по Украине прошли шествия "Бессмертного полка". В частности, только в Киеве, по разным оценкам, в акции приняли участие несколько десятков тысяч людей.

Экономист Андрей Блинов отметил, что в этом году власти получили уже два удара по поводу праздников — как и с 8 марта, День Победы показал, насколько он всенароден.

"И понятен каждой семье (почти). Со слезами на глазах, но праздник.

Полагаю, многие политики после сегодняшнего дня в Украине задумались уже не о том, как перенести и переиначить, а как в следующем году не упустить и возглавить. Хотя, если честно, мне бы этого очень не хотелось: чем больше инициативы идёт снизу и вопреки официозу — тем более День Победы душевный и народный. На кладбище, где похоронены участники Великой Отечественной, тоже было как никогда людно по сравнению с последними годами. P.S. МВД оценило количество участников акции "Бессмертный полк" в Киеве в 2000 участников. Потуги зорянов и шкиряков смешны", — написал Бортник на своей странице в Facebook.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что если бы Украина была демократическим государством, то не имело бы значения, как украинцы чтят День Победы.

"Хотите — с георгиевскими ленточками. Хотите — с лепестками мака. Хотите — вообще без каких-либо символов. Главное же — это отдать дань подвигу народа во время войны. Но в Украине никогда не было демократии. И еще долго не будет. У нас нет демократических принципов в головах — как у политиков, так и у простых людей. Мы все время хотим друг другу что-то навязать. А это всегда вызывает взаимную агрессию", — акцентирует эксперт.

По его мнению, акция "Бессмертный полк" — дань уважения победе, а не символ "русского мира".

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"Если какие-то провокаторы проводят факельные шествия, поздравляют Гитлера с днем рождения или болтают о "Галичине" — это не значит, что Западная Украина поддерживает нацизм. Может, уже включим мозг и перестанем быть марионетками у "кукловодов", раскалывающих страну? Не надоело еще вестись на политтехнологии?" — считает Корнейчук.

Политический консультант Елена Дьяченко подчеркнула, что власть в попытке угнаться за рейтингами потерпела фиаско в переписывании истории.

"Расколоть страну и назвать это праздником скорби и примирения. Унизить ветеранов, мобилизированных на Великую Отечественную Войну и победивших в ней, переименованием войны через 70 лет и переписыванием истории. И все это ради провалившейся гипотезы о том, что это принесет им голоса. Но рейтинги сыпятся. И страна все равно празднует", — поясняет Дьяченко.

Схожее мнение выразил и политтехнолог Дмитрий Раимов. По его мнению, массовость на 9 Мая продемонстрировала, что люди перестали бояться.

"9 мая — триумф Победы. Возле Вечного Огня очередь — люди идут и идут с цветами. Полиция держит порядок. Толпы людей. Об этом сейчас пишут все. Люди перестали бояться. Люди не боятся уже! Все, скажите там директору института памяти (Владимиру Вятровичу — ред.), чтоб увольнялся. Провокаторы — тоже не проблема. Охрана депутатов и отдельных митингов провоцирует их словами на "драку" и потом задерживает, сдаёт полиции", — обращает внимание Раимов.

Он подчеркнул, что 9 мая стало днем триумфа Победы.

"Отловили так десятки людей. Охрана умница. Есть люди с георгиевскими лентами — ну тут такое, это нарушение закона. Вот их и берут за руки и ведут в отделение. Сегодня день триумфа. Никто не боится", — резюмировал Раимов.

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Политолог Руслан Бортник считает, что вокруг таких праздников, как День Независимости, День Победы, 8 марта, Пасха должна выстраиваться национальная идея.

"День Независимости, День Победы, 8 марта, Пасха — это единственные праздники, которые украинцы добровольно, массово и с удовольствием празднуют — именно вокруг них должна строиться Национальная идея. На этом фоне убого и искусственно выглядят попытки власти придумать новые даты в календаре", — уточняет эксперт.