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    Группа в масках сожгла звезду, установленную в День Победы в Днепре

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (371)

    (обновлено: )836116
    Правоохранители сообщили со ссылкой на местных жителей, что неизвестные в масках подожгли звезду возле памятника Славы в Днепре и убежали. Сгоревшую конструкцию уберут.
    Сожженная звезда возле памятника Славы в Днепре, 10 мая 2018
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные сожгли звезду, установленную в День Победы возле памятника Славы в Днепре, сообщает местное издание Информатор.

    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День Победы в Днепре. "Х... вы себе сломаете!"

    По словам правоохранителей, местные жители видели, как группа людей в масках подожгли звезду и скрылись.

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    На место вызвали сотрудников патрульной полиции и Госслужбы по ЧС.

    "Жители потушили пожар своими силами. Полицейские уточнили, что нарушителей будут искать и привлекут к административной ответственности по статье "Хулиганство". В КП "Благоустрий" сообщили, что сгоревшую конструкцию звезды вскоре уберут", — сказано в сообщении.

    dp.informator.ua
    Сожженная звезда возле памятника Славы в Днепре, 10 мая 2018

    За несколько дней до Дня Победы Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о возможных провокациях во время праздника, поэтому правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы. По данным полиции, в мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине приняли участие около 460 000 человек; были задержаны 28 человек

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