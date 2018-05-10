Группа в масках сожгла звезду, установленную в День Победы в Днепре

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные сожгли звезду, установленную в День Победы возле памятника Славы в Днепре, сообщает местное издание Информатор.

По словам правоохранителей, местные жители видели, как группа людей в масках подожгли звезду и скрылись.

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На место вызвали сотрудников патрульной полиции и Госслужбы по ЧС.

"Жители потушили пожар своими силами. Полицейские уточнили, что нарушителей будут искать и привлекут к административной ответственности по статье "Хулиганство". В КП "Благоустрий" сообщили, что сгоревшую конструкцию звезды вскоре уберут", — сказано в сообщении.

dp.informator.ua Сожженная звезда возле памятника Славы в Днепре, 10 мая 2018

За несколько дней до Дня Победы Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о возможных провокациях во время праздника, поэтому правоохранительные органы перешли на усиленный режим работы. По данным полиции, в мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине приняли участие около 460 000 человек; были задержаны 28 человек.