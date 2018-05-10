Украинец победил в конкурсе на звание лучшего сварщика Восточной Европы

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сварщик из Украины Демьян Берладин завоевал "Золотой кубок Линде 2018", наивысшая награда в состязаниях сварщиков Восточной Европы.

Берладин учится в Ивано-Франковском училище №21. Как отмечают в пресс-службе Министерства образования Украины, эта первая победа украинского представителя на престижных профессиональных соревнованиях в Чехии.

Главное условие конкурса – участникам не должно быть более 20 лет, т.е. участники соревнований – молодые специалисты без многолетнего опыта работы на производстве.

В состязаниях претенденты на главный приз продемонстрировали свои навыки в 4 видах сварки. Сварные швы жюри оценивало соответствии с европейскими стандартами.

Берладин стал лучшим в номинации 141 "Дуговая сварка неплавящимся электродом в инертных газах".

Объектив Украинец завоевал главный трофей в состязаниях сварщиков Восточной Европы

Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая на литейном комплексе машиностроительного завода "Прогресс" один рабочий погиб, второй получил травму.