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    Общество

    Украинец победил в конкурсе на звание лучшего сварщика Восточной Европы

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    Главное условие конкурса – участникам не должно быть более 20 лет, т.е. участники соревнований – молодые специалисты без многолетнего опыта работы на производстве.
    Украинец завоевал главный трофей в состязаниях сварщиков Восточной Европы
    Объектив

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сварщик из Украины Демьян Берладин завоевал "Золотой кубок Линде 2018", наивысшая награда в состязаниях сварщиков Восточной Европы.

    Газовая конфорка
    УНИАН
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    Берладин учится в Ивано-Франковском училище №21. Как отмечают в пресс-службе Министерства образования Украины, эта первая победа украинского представителя на престижных профессиональных соревнованиях в Чехии.

    Главное условие конкурса – участникам не должно быть более 20 лет, т.е. участники соревнований – молодые специалисты без многолетнего опыта работы на производстве.

    В состязаниях претенденты на главный приз продемонстрировали свои навыки в 4 видах сварки. Сварные швы жюри оценивало соответствии с европейскими стандартами.

    Берладин стал лучшим в номинации 141 "Дуговая сварка неплавящимся электродом в инертных газах".

    Объектив
    Украинец завоевал главный трофей в состязаниях сварщиков Восточной Европы

    Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая на литейном комплексе машиностроительного завода "Прогресс" один рабочий погиб, второй получил травму.

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