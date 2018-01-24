В Бердичеве на заводе огромная металлоконструкция раздавила сварщика

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Утром во вторник, 23 января, в результате несчастного случая на литейном комплексе машиностроительного завода "Прогресс" один рабочий погиб, второй получил травму таза, сообщает "Бердичев БИЗ".

Читайте также: Волкер в Украине. Важные переговоры и отмена визита в Донбасс

"Трагедия произошла в результате падения огромной металлической конструкции, вероятнее всего во время выполнения сборочно-сварочных работ. На месте трагедии работали сотрудники Бердичевского отдела полиции, по состоянию на сегодняшнее утро никакой официальной информации о причине трагедии и личности погибшего не поступало. Из неофициальных источников нам удалось узнать, что погиб 47-летний сварщик Александр Венжик", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в польском городе Гданьск погиб украинец, который работал на лесах при базилике Внебовзятия Пресвятой Девы Марии.