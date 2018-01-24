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    В Бердичеве на заводе огромная металлоконструкция раздавила сварщика

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    По информации СМИ, трагедия произошла в результате падения огромной металлической конструкции, вероятнее всего во время выполнения сборочно-сварочных работ.
    Завод Прогресс в Бердичеве
    Бердичев БИЗ

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Утром во вторник, 23 января, в результате несчастного случая на литейном комплексе машиностроительного завода "Прогресс" один рабочий погиб, второй получил травму таза, сообщает "Бердичев БИЗ".

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    "Трагедия произошла в результате падения огромной металлической конструкции, вероятнее всего во время выполнения сборочно-сварочных работ. На месте трагедии работали сотрудники Бердичевского отдела полиции, по состоянию на сегодняшнее утро никакой официальной информации о причине трагедии и личности погибшего не поступало. Из неофициальных источников нам удалось узнать, что погиб 47-летний сварщик Александр Венжик", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в польском городе Гданьск погиб украинец, который работал на лесах при базилике Внебовзятия Пресвятой Девы Марии.

     

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