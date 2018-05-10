Тарифы на газ. Власть рубит сук, на котором сидят украинцы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Импортный газ для Украины подорожал до рекорда. Отечественные предприятия в апреле импортировали газ по средней цене более чем 309 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводит Министерство экономического развития и торговли. Таким образом, цена стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года.

Ранее сообщалось, что Украина с начала 2018 года существенно сократила импорт газа. За первые 4 месяца импорт газа из ЕС сократился более чем в два раза по сравнению с 2017 годом.

Последствия подорожания газа в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Чем можно объяснить такой рост стоимости газа?

— Растет цена на газ в Европе. Украина хотела жить по европейским правилам, поэтому, будьте любезны, эти правила соблюдать. По правилам при росте цен на нефть, потому что нефть является, скажем, не единственным, но ключевым драйвером при определении цен на газ, вот она, собственно, дала такой эффект роста цен на внешних рынках. Поэтому, в отличие от Украины, европейские страны имеют несколько источников поставок газа, то есть, помимо собственной добычи поставка российского газа по долгосрочным контрактам, и это поставка сжиженного газа из северной Африки и Катара. Вот так формируется цена в ЕС.

По какой цене раньше покупали газ? Если определяющей является цена на нефть, а сейчас она растет, то в будущем какой может быть цена?

— Она продолжит свой рост. Это может быть 350, это может быть и 400 долларов, в зависимости от того, как будет расти цена на нефть. Надо понимать, что есть же сезонный фактор, он будет влиять сейчас, летом на стоимость газа на европейских рынках вне зависимости от роста цен на нефть, то есть будет определенное снижение. Это снижение сезонное будет все равно, то есть, условно говоря, если мы ожидали падение цены на уровне 180 долларов, скажем, как это было в прошлом году, можем провести сравнение с аналогичным сравнением прошлого года, когда цена на газ где-то апрель-май составляла 210 долларов за тысячу кубометров против сегодняшних 300 с лишним. Соответственно, это снижение будет, но оно будет уже, исходя из более высокой планки, из более больших цифр. Поэтому сейчас прогнозировать сложно.

Читайте также: Рост тарифов на газ. Ждем новый виток инфляции — эксперт

Что это будет означать для конечных потребителей?

— Рост себестоимости. Во-первых, хранилища мы еще далеко не заполнили. Нам для того, чтобы заполнить хранилища, нужно, если мы будем исходить из цифр прошлого года, порядка девяти миллиардов докупить. Плюс промышленность, естественно, заложить это в себестоимость, это в конечном итоге ляжет на цены. Два – это, что касается продукции, которая идет на внутренний рынок и, естественно, вопрос конкурентности на внешних рынках тоже станет под вопросом, та же металлургия и продукция химической переработки — вот это уже будут вопросы, потому что, чем больше, как мы понимаем, цена энергоносителя внутри, тем, естественно, менее конкурентноспособна наша продукция на мировых рынках.

Что касается отопительного сезона: государство закладывало одни цифры на импорт газа, теперь, очевидно, они изменятся? Какой будет эта разница? Где брать газ?

— Государство не закладывало еще никаких цифр, потому что оно по определению не может в бюджет заложить цену для промышленности. Она определяется рынком и, соответственно, как раз на бюджет вот этот вопрос не влияет. А что касается цен на газ для населения, у нас осталось больше двух недель, когда правительство должно принять определенное решение. Когда закончится пролонгация постановления №187, правительство его пролонгировало, это то постановление, которое определяет уровень тарифов, и дальше должно быть принято какое-то решение. Правительство говорит о повышении тарифов. Я боюсь, они пойдут по самому негативному сценарию, хотя в правительстве говорят, что мы найдем компенсационные механизмы в свете каких-то новых вариантов предоставления субсидий, но, мне кажется, что это крайне негативно отразится… Если, допустим, цена на газ в следующем отопительном сезоне поднимется к 11 тысячам за тысячу кубометров, как это предлагает НАК "Нафтогаз Украины" и МВФ поддерживает его в этих инициативах, вот тогда это, действительно, удар по бюджету, потому что в бюджете как раз такое количество субсидий не закладывалось. Мы понимаем, что количество домохозяйств, которые будут претендовать на субсидии, резко возрастет.

Прогнозируют уменьшение количества домохозяйств для предоставления субсидий. В 2019 году – выборы. Если предположить, что власть не пойдет на непопулярные шаги, чем это может быть компенсировано, ведь рассчитываться с внешними поставщиками надо будет?

— Я не был бы столь категоричен относительно внешних кредиторов. Никто не отменял реструктуризацию задолженности, никто не отменял дефолт, тем более, Украина в техническом дефолте пребывает уже четвертый год, и ничего, ведь мы не выполнили обязательств, собственно, по так называемым евробондам Януковича. По сути дела, мы в дефолте. Для этого нужна политическая воля. К сожалению, какая-то, хоть минимальная субъектность на международной арене, Украина не проявляет такой субъектности. Она идет в фарватере внешней политики Вашингтона. Поэтому, естественно, что требования МВФ – это, по сути дела, задание партии и правительства в СССР, что нам сказали, так и будем действовать. Но чтобы в интересах Украины было бы остановить взаимодействие с МВФ и сказать о том, что тарифы будут пересмотрены после того, как мы достигнем какой-то определенной экономической макростабилизации в стране, которая отразится не только на каких-то финансовых показателях — формальный рост зарплат, формальный рост минимальной зарплаты, еще что-то. Когда это отразится на реальном благосостоянии населения, на реальных цифрах роста ВВП, вот тогда мы сможем двигаться в направлении роста тарифов, а сейчас это просто самоубийство для действующей власти, президента, для правительства.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что процесс роста тарифов на газ теперь не остановить.

А экономический эксперт Виталий Кузьмин отметил, что власти манипулируют несуществующим требованием МВФ о повышении цены газа.