Конфликт на акции ко Дню Победы в Сумах из-за плакатов о России

В Сумах на акции ко Дню Победы над нацизмом, которую организовала местная ячейка партии "Оппозиционный блок", произошла стычка, передает Радио Свобода.

Около двух десятков представителей общества "Просвита" пришли с плакатами: "В России нет друзей — есть враги и рабы", "Тех, кто поддерживал и поддерживает Российскую империю, в ад!", "Позор! "дедам", которые воевали против борцов за свободу Украины!" и др.

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Их появление вызвало возмущение у некоторых сторонников акции, из-за чего произошло столкновение: кто-то из толпы разорвал один из плакатов, еще один смяли. После чего полиция остановила конфликт.

На акцию "Оппозиционного блока" пришли около полутора сотен участников, некоторые держали таблички с фото и надписями "Бессмертный полк", "Спасибо деду за победу".

По данным полиции, в мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине приняли участие около 460 000 человек; были задержаны 28 человек.