Они не побоялись отметить День Победы: лица ветеранов в Киеве

В Киеве 9 мая состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Наибольшее количество людей пришло в парк Славы в Печерском районе столицы.

Прямо на выходе из станции метро "Арсенальная" полиция осуществляла контроль участников акций на металлоискателе. В округе собрались представители националистических партий, которые периодически вступали в перепалки с участниками праздничного шествия, посвященного Дню победы.

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От пожилых людей требовали спрятать звездочки, символику СССР и Красной Армии. Вспыхнуло несколько драк, в результате чего пострадал мужчина, а несколько националистов были задержаны полицией.

Несмотря на нервную обстановку, в парк Славы пришли тысячи людей, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

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