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    Они не побоялись отметить День Победы: лица ветеранов в Киеве

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (360)

    (обновлено: )769162
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Ветераны на День победы в Киеве
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ветераны на День победы в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Киевской городской организация ветеранов Украины Мир. Согласие. Единство
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве 9 мая состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Наибольшее количество людей пришло в парк Славы в Печерском районе столицы.

    Прямо на выходе из станции метро "Арсенальная" полиция осуществляла контроль участников акций на металлоискателе. В округе собрались представители националистических партий, которые периодически вступали в перепалки с участниками праздничного шествия, посвященного Дню победы.

    Читайте также: 9 мая в Киеве: бессильная злоба и отчаяние радикалов

    От пожилых людей требовали спрятать звездочки, символику СССР и Красной Армии. Вспыхнуло несколько драк, в результате чего пострадал мужчина, а несколько националистов были задержаны полицией.

    Несмотря на нервную обстановку, в парк Славы пришли тысячи людей, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

    Смотрите также: Первые лица Украины почтили память жертв Второй мировой войны

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