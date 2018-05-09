День Победы в Донецке: праздник под шум разрывов

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина Фото dumskaya.net 9 мая. В Одессе и Запорожье горожане праздновали по-разному

9 мая в Донецке состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По центральной улице города — Артема парадным строем прошли военнослужащие армии самопровозглашенной Донецкой народной республики, сотрудники силовых ведомств, курсанты военных учебных заведений, а также представители военных подразделений из Южной Осетии — всего более полутора тысяч человек личного состава. За парадными расчетами выехала техника времен ВОВ и десятки танков, артиллерийских систем и других видов современного вооружения.

По данным местных властей на праздничных мероприятиях ко Дню Победы в столице Донбасса присутствовали около 35 тысяч жителей. За парадом Победы наблюдало все руководство самопровозглашенной ДНР, а также ветераны и участники Великой Отечественной, которые занимали почетные места на специально установленной правительственной трибуне.

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"На главной площади столицы республики прошел военный парад войск Донецкого гарнизона, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нем приняли участие свыше полутора тысяч военнослужащих вооруженных сил ДНР, парадные расчеты МВД, МЧС, боевая техника. Впервые парадным маршем по Донецку прошли солдаты дружественного государства — республики Южная Осетия.<…> Во второй части торжественного марша состоялся проход военной техники, в том числе танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок, орудий и минометов. Колонну военной техники возглавила техника времен Великой Отечественной войны: советский танк Т-34, боевые машины БМ-13 "Катюша" и ЗиС-5 с противотанковой пушкой ЗиС-3. Также на параде прошла военная техника вооруженных сил ДНР: бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, танки, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", артиллерийские системы, 120-мм минометы, зенитные установки…", — сообщили в самопровозглашенной ДНР.

Парад в Донецке 9 мая 2018 года

Кроме того, по окончании военного парада в центре Донецка началось шествие "Бессмертного полка", в котором по данным организаторов акции приняли участие несколько десятков тысяч граждан со всего Донбасса. В строю "Полка" с портретами героев прошли родственники и друзья погибших во времена Великой Отечественной войны. В акции также приняли участие родные солдат армии самопровозглашенной ДНР, которые погибли в боевых действиях на Донбассе в период с 2014 года. Завершилось движение колоны у мемориального комплекса "Твоим освободителям, Донбасс" в парке недалеко от стадиона "Донбасс Арена", где прошел торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню. К слову, все праздничные мероприятия в Донецке и других районах ДНР прошли в спокойной обстановке, без провокаций и столкновений. Охрану правопорядка в местах массового скопления людей обеспечивали сотни сотрудников полиции и автоинспекции.

Отметим, что несмотря на праздничный и мирный день в самом Донецке, обстановка в прифронтовых населенных пунктах региона остается напряженной: перестрелки вдоль линии соприкосновения, к сожалению, не прекращаются. По сообщениям представителей самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) утром, 9 мая, прифронтовые районы Донбасса снова подверглись обстрелам из запрещенной Минскими договоренностями тяжелой артиллерии. Сообщается, что под удар попали населенные пункты в окрестностях Докучаевска и Ясиноватой, выпущено более сотни различных боеприпасов. В очередной раз были обстреляны жилые кварталы на окраинах Горловки, местные власти заявляют о повреждениях более чем десяти частных жилых домов. Несколько городских кварталов опять остались без света из-за обрывов на линиях электропередачи. В настоящее время на месте обстрела работают коммунальные службы, возобновить подачу электроэнергии жителям Горловки коммунальщики планируют к вечеру 9 мая.

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Добавим, что 11 мая в самопровозглашенной Донецкой народной республике также пройдут праздничные мероприятия по случаю четырехлетней годовщины со дня провозглашения ДНР. Власти самопровозглашенной республики не исключают различных провокаций со стороны украинских силовиков, но заверяют, что спецслужбы работают по предотвращению различного рода диверсий. Жителей региона призывают не верить распространяемым в отдельных СМИ слухам о возможных террористических актах во время празднования Дня Победы и шествия в день республики на центральной площади Донецка.