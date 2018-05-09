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    Появились кадры "Бессмертного полка" в Киеве, играет "День Победы"

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (336)

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    Акция "Никто не забыт, ничто не забыто" - аналог "Бессмертного полка" - проходит в среду в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
    facebook.com/kiev.informator.ua

    Акция "Бессмертный полк" проводится в Украине в День Победы, который отмечают 9 мая. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Ранее глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что 9 мая в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников.

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    Участники акции выстроились колонной возле метро "Арсенальная" и отправились маршем по улице Ивана Мазепы к парку Вечной Славы. Впереди колонны идут ветераны. Участники акции несут цветы и портреты своих родственников, погибших на войне. В колонне идет оркестр, а также ряд депутатов Верховной Рады от фракции "Оппозиционного блока". Участники поют военные песни и скандируют "Ура, ура", "Слава". Марш проходит без запрещенной советской символики, однако некоторые участники идут в советской военной форме.

    Группа полицейских сопровождает колонну. Перед началом марша они отняли георгиевскую ленту у мужчины, который пришел принять участие в акции.

    Как сообщает Страна, в колонне "Бессмертного полка" начали играть "День Победы".

    Ранее возникла драка на акции "Бессмертный полк" в Киеве, приуроченной ко Дню Победы, пострадал мужчина.

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