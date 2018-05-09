9 мая в Киеве: бессильная злоба и отчаяние радикалов

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина ждала Дня Победы с тревогой. Всего год назад перед шествием "Бессмертного полка" в центре Киева творились жуткие вещи. Молодые крепкие парни в камуфляже и часто с закрытыми лицами нападали на пришедших с портретами погибших родственников, жгли и рвали фотографии, обзывали "предателями" и скандировали "чемодан, вокзал, Россия".

Градус напряжения в обществе за год не упал, даже вырос — в предвыборный год власть продолжает нагнетать антироссийскую и антирусскую истерию.

Непримиримые

Из-за всего этого перед 9 мая 2018 года на душе было тревожно. Не добавила оптимизма радикальная молодежь с желтыми повязками на рукавах, которая придирчиво рассматривала всех выходящих из станции метро Арсенальная. Осматривают, нет ли на тебе запрещенных георгиевских ленточек или коммунистической символики.

Пришедшие четко делятся на две группы: первая, с цветами и портретами, спешит на "Бессмертный полк". В основном это люди постарше — от 50. Вторая группа — их противники. Молодежь в камуфляже, с закрепленными красными маками (символом 8 мая) на одежде.

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Здесь же, на площади перед станцией метро, — около сотни правоохранителей. Выход на улицу Мазепы, как и в прошлом году, закрыт — нужно пройти металлоискатели и кордон полиции.

В очереди вспыхивают словесные перепалки. Радикалы откровенно провоцируют, скандируя "Слава Украине — героям слава! Слава нации — смерть врагам!"

В ответ им раздается: "Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!"

Как нужно общаться с радикалами

В воздухе пахнет напряжением. Несколько человек окружили женщину, пришедшую в пилотке с Красной звездой. Пытаются сорвать, но она просто убирает головной убор, кричит, чтобы ее не трогали руками, а вообще "ей наплевать на законы преступной власти".

Спорят о героях.

Проливается первая кровь. Мужчина хочет пройти через металлоискатель с георгиевской лентой на футболке, это очень не нравится молодым парням лет 25. Ленточку хотят сорвать, завязывается драка. Мужчину несколько раз бьют кулаками в лицо, разбивают нос. Полиция быстро окружает драку, выхватывает мужчину и буквально уносит его к станции метро.

Мастер-класс по общению с радикалам — "стражами закона" дает политик Кирилл Куликов. Он вместе с тремя мужчинами пришел в белых футболках с иллюстрациями. У одного из мужчин на одежде изображен Орден Победы. Молодой парень в кепке настаивает, что это нарушение закона, но Куликов спокойно несколько раз повторяет, что Орден Победы — не запрещен. Подходит женщина в футболке с надписью "Полиция диалога". Спор продолжается еще несколько минут, Куликов повторяет то же самое, потом он вместе с товарищами спокойно встраивается в общую колонну "Бессмертного полка".

Рядом проходит женщина в футболке, на ней — портрет убитого Олеся Бузины.

Злость от бессилия

Колонна начинает двигаться по улице Мазепы. Хором поют "День Победы". Шествие охраняет Нацгвардия — молодые парни, в руках у них украинские флаги.

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Из колонны раздается "Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!"…

Тем временем на площади перед станцией метро Арсенальная националисты-радикалы пытаются спровоцировать пришедших на "Бессмертный полк". Молодой парень с длинными волосами снимает людей на телефон и издевательски комментирует: "Какой колоритный! Вы воевали, да? И сколько гражданских убили?!"

А рядом группка молодежи, человек 10, затягивают "Ленту за лентой"…

Ведь больше они, фактически, ничего не могут. Когда полиция работает достойно и четко, пресекает провокации и стычки, радикалы бессильны. Им только и остается, что обливать людей зеленкой и пытаться словесно задеть своих идеологических противников. А те их не боятся.

И остается радикалам только злость и отчаяние.