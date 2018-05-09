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    Аналитика и комментарии

    9 мая в Киеве: бессильная злоба и отчаяние радикалов

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (354)

    (обновлено: )18772522
    Что для большинства украинцев - праздник со слезами на глазах, то для радикалов-националистов - повод еще раз напомнить о себе и попытаться запугать не согласных с их "единственно верной" версией истории.
    Задержанные на акции Бессмертный полк в Киеве
    vechirniykiev.com.ua

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина ждала Дня Победы с тревогой. Всего год назад перед шествием "Бессмертного полка" в центре Киева творились жуткие вещи. Молодые крепкие парни в камуфляже и часто с закрытыми лицами нападали на пришедших с портретами погибших родственников, жгли и рвали фотографии, обзывали "предателями" и скандировали "чемодан, вокзал, Россия".

    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Марш мира в Днепре в окружении националистов

    Градус напряжения в обществе за год не упал, даже вырос — в предвыборный год власть продолжает нагнетать антироссийскую и антирусскую истерию.

    Непримиримые

    Из-за всего этого перед 9 мая 2018 года на душе было тревожно. Не добавила оптимизма радикальная молодежь с желтыми повязками на рукавах, которая придирчиво рассматривала всех выходящих из станции метро Арсенальная. Осматривают, нет ли на тебе запрещенных георгиевских ленточек или коммунистической символики.

    Пришедшие четко делятся на две группы: первая, с цветами и портретами, спешит на "Бессмертный полк". В основном это люди постарше — от 50. Вторая группа — их противники. Молодежь в камуфляже, с закрепленными красными маками (символом 8 мая) на одежде.

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    Здесь же, на площади перед станцией метро, — около сотни правоохранителей. Выход на улицу Мазепы, как и в прошлом году, закрыт — нужно пройти металлоискатели и кордон полиции.

    В Житомире 9 мая задержали мужчину с флагом На Москву!
    Видео Житомир.info
    В Житомире задержали мужчину с флагом "На Москву!"

    В очереди вспыхивают словесные перепалки. Радикалы откровенно провоцируют, скандируя "Слава Украине — героям слава! Слава нации — смерть врагам!"

    В ответ им раздается: "Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!"

    Как нужно общаться с радикалами

    В воздухе пахнет напряжением. Несколько человек окружили женщину, пришедшую в пилотке с Красной звездой. Пытаются сорвать, но она просто убирает головной убор, кричит, чтобы ее не трогали руками, а вообще "ей наплевать на законы преступной власти".

    Спорят о героях.

    Проливается первая кровь. Мужчина хочет пройти через металлоискатель с георгиевской лентой на футболке, это очень не нравится молодым парням лет 25. Ленточку хотят сорвать, завязывается драка. Мужчину несколько раз бьют кулаками в лицо, разбивают нос. Полиция быстро окружает драку, выхватывает мужчину и буквально уносит его к станции метро.

    В Мелитополе произошла потасовка из-за георгиевских ленточек на участниках акции к 9 мая
    Видео twitter.com/baraban040867
    В Мелитополе акция "Бессмертного полка" переросла в драку

    Мастер-класс по общению с радикалам — "стражами закона" дает политик Кирилл Куликов. Он вместе с тремя мужчинами пришел в белых футболках с иллюстрациями. У одного из мужчин на одежде изображен Орден Победы. Молодой парень в кепке настаивает, что это нарушение закона, но Куликов спокойно несколько раз повторяет, что Орден Победы — не запрещен. Подходит женщина в футболке с надписью "Полиция диалога". Спор продолжается еще несколько минут, Куликов повторяет то же самое, потом он вместе с товарищами спокойно встраивается в общую колонну "Бессмертного полка".

    Рядом проходит женщина в футболке, на ней — портрет убитого Олеся Бузины.

    Злость от бессилия

    Колонна начинает двигаться по улице Мазепы. Хором поют "День Победы". Шествие охраняет Нацгвардия — молодые парни, в руках у них украинские флаги.

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    Из колонны раздается "Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет!"…

    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    День Победы в Днепре. "Х... вы себе сломаете!"

    Тем временем на площади перед станцией метро Арсенальная националисты-радикалы пытаются спровоцировать пришедших на "Бессмертный полк". Молодой парень с длинными волосами снимает людей на телефон и издевательски комментирует: "Какой колоритный! Вы воевали, да? И сколько гражданских убили?!"

    А рядом группка молодежи, человек 10, затягивают "Ленту за лентой"…

    Ведь больше они, фактически, ничего не могут. Когда полиция работает достойно и четко, пресекает провокации и стычки, радикалы бессильны. Им только и остается, что обливать людей зеленкой и пытаться словесно задеть своих идеологических противников. А те их не боятся.

    И остается радикалам только злость и отчаяние.

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