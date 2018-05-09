В Житомире задержали мужчину с флагом "На Москву!"

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В Житомире 9 мая во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне возникла потасовка из-за флага с надписью "На Москву!".

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Во время шествия участников акции к Дню победы неизвестный выбежал с голубым флагом и надписью "На Москву!". Потом он попытался установить флаг на памятнике с танком времен Второй мировой войны. Из-за этого между ним и участниками марша произошла потасовка, к которой присоединились еще несколько человек.

В итоге силовики, которые сопровождали марш, задержали мужчину с флагом.

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Ранее в Мелитополе (Запорожская область) произошла драка во время акции "Бессмертный полк". Полиция требовала от ее участников снять георгиевские ленточки, из-за чего началась потасовка.

Также в Днепре состоялся Марш мира, участники которого прошли по центральным улицам города, а также возложили цвету к монументу Славы. Во время акции полиция задержала мужчину, в руках которого была советская символика.

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В Киеве также в начале акции "Бессмертный полк" произошли столкновения. Одному из участников акции разбили нос, когда он проходил рамку металлоискателя возле метро "Арсенальная".

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